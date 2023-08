BARBIE – Das Kuriositäten Kabinett

Gerade bricht die neue WARNER BROS Produktion BARBIE alle Rekorde. Anlass für uns in die zuckerlrosa Geschichte der Kultpuppe einzutauchen und manch kuriose Schmankerl auszugraben.

Text: Christian Jandrisits/Fotos: MATTEL

Am 9. März 1959 wurde die Puppe namens Barbie auf der US-amerikanischen Spielzeugmesse in New York vorgestellt. Ein Spielzeugklassiker ward geboren. Alle 3 Sekunden (einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig) geht eine Barbara Millicent (so der ursprüngliche Name, benannt nach der Tochter der Erfinderin Ruth Handler) über die Ladentische.

Ruth Handlers Konzept, so einfach wie erfolgreich:

Gestaltung der Puppe Barbie

Schwerpunkt Kleidung

Einbeziehung verschiedener ethnischer Zielgruppen

Erweiterung der Produktreihe um weitere Puppenpersönlichkeiten

Entwicklung der Puppe vom Luxus- zum Massenspielzeug

Produktion von Sammlerpuppen neben den Spielpuppen

Barbiepuppe als Schönheitsideal

Die Barbie-Puppe – ein Erfolgskonzept, ein Spielzeug, welches den jeweiligen Zeitgeist in die Kinderstuben bringen sollte.

Kinderstuben?

Na ja, man kann auch seine Kindheitserinnerung ein wenig abstauben und bei der Firma TheSecreteMuse fündig werden. Die haben sich spezialisiert auf Barbie SM-Zubehör. Im Maßstab 1:6 findest du alles um deinem Pupperl die notwendigen Bondage und sonstigen SM-Accessoires zu verpassen! Wer das halt will ….

Spaß mit Barbie … … by TheSecreteMuse

Sollte bei einer SM-Sitzung mal was schiefgehen, weil man die Empfängnisverhütung nicht gar so ernst genommen hat, greift man am Besten auf das Original aus 2002 zurück und kann mit MIDGE, der originalen Schwanger-Barbie von Mattel weiterspielen …

Midge und Baby …. … by MATTEL

Lange blieb die Schwanger-Barbie leider nicht am Markt, obwohl die Kinder mittels Kaiserschnitt (anders geht’s ja nicht) und einklappbaren Bauch ihre Lieblingspuppe wieder dünn machen konnten.

Apropos, dünn …

Mit Aufkommen der „Curvy-Scene“ in der Modelbranche pochten natürlich viele Mannequins auf „ihre“ eigene, dem Schlankheitswahn trotzende, Barbie-Version.

. … das erste dicke Barbie-Konzept, hat dann eh anders ausgesehen, war trotzdem nicht erfolgreich

Irgendwie wollten aber die Kinder nicht mit dicken Puppen spielen und diese Spielzeug-Version wurde erstmalig ein Flop für die Firma MATTEL.

Auch die dicken Kinder wollten ihre dünne Barbie, eine Barbie mit Hündchen, so realitätsnah wie nur geht …. und somit kommen wir zu BARBIE und ihrem scheißenden Hund namens TANNER:

Barbie, Tanner … … und die Hundstrümmerl, made by MATTEL

Na ja, vernünftiger und durchdachter war da schon eher die Barbie mit Downsyndrom …

Die Barbie mit Downsyndrom … … made by MATTEL

Nachdem es schon viele inoffiziellen Versionen der Barbie in der muslimischen Welt gab nützte auch MATTEL diese Marktlücke und brachte, mit der Säbelfechterin Ibtihaj Muhammad als Vorbild, die erste Barbie mit Hijab auf den Markt. Muhammad war die erste US-Sportlerin mit Hijab, die bei olympischen Spielen angetreten ist …

… die inoffizielle … und die offizielle Hijab-Version by MATTEL

Zu guter letzt, völlig hijabfrei, nicht scheißend, nicht schwanger, worauf die Welt seit 1959 sehnlichst wartet, LGBTQ’s größte Errungenschaft – die BARBIE für den Regenbogenzeitgeist, die Transgender Barbie Laverne Cox aus dem Jahr 2022 …

Laverne Cox in Echt und by MATTEL …

Das war nur ein kleiner Auszug aus der zuckerlrosa oder weniger zuckerlrosa BARBIE-Welt.

Es ist ein bisserl wie bei den ROCKY-Filmen, da wusste man auch nie gegen wen er als nächstes kämpfen wird. Nachdem er den „bösen“ Russen im Ring erlegt hatte, spekulierte man schon damit, dass er im nächsten Teil das böse Alien auf die Boxring-Bretter legt …

Die Transgender Barbie ist auf jeden Fall da und böse Zungen behaupten, dass wir uns schon auf die ALIEN BARBIE 2024 freuen dürfen!!!

Fuck, grad recherchiert … die gibt’s schon seit 2012 …

ALIEN BARBIE – 2012 MATTEL

HERR, LASS ALIEN-BARBIES AUF UNS NIEDERREGNEN!!!!