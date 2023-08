Die teuersten Sneaker der Welt

Genauso, wie man teure Autos kauft, um sie in die Garage zu stellen, kaufen manche Leute Sneaker, um sie im Regal zu bewundern. Für Otto Normalverbraucher ist eine mehr oder weniger limitierte Sonderauflage von Nike oder Adidas um mehrere hundert Euro vielleicht schon der heilige Gral. Andere haben es lieber siebenstellig.

Foto Header: Sotheby’s

Erst diesen Frühling bekam die Liste der teuersten Sneaker der Welt einen neuen Spitzenreiter. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein Paar, das man im Handel kaufen kann, sondern um die Air Jordan 13, die Michael Jordan selbst in seiner letzten NBA-Finalserie 1998 getragen hat. Die Treter wurden von Sotheby’s im April versteigert und spielten satte 2,2 Millionen Dollar ein, was knapp über zwei Millionen Euro entspricht. Michael Jordan ist generell der entscheidende Faktor, wenn es um wirklich, wirklich teure Sneaker geht. In der Top 10 der kostspieligsten jemals verkauften Sneaker haben gleich sechs Paare in irgendeiner Form mit der Basketball-Legende zu tun. Entweder hat er sie getragen, designt, etc.

Diese historischen Einzelstücke sind natürlich eine eigene Kategorie. Doch auch bei Serien-Sneakers kann man eine Menge Holz im Store lassen. Viele hundert Euro schrecken keinen Sneakerhead. Auch vierstellig kann es heutzutage durchaus mal werden. Die Spitze der zumindest in Kleinstserie erhältlichen Sneaker bildet der Jordan 1 Retro High Charlotte Hornets Foundation. Von Mr Jordan höchstselbst designt und auf 300 Stück limitiert, kostete ein Paar gemütliche 250.000 Dollar (ungefähr 228.000 Euro).