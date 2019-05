Patrick Schwarzenegger – Toxisch? Maskulin? Ich?

Arnolds Sohn ist 25 und – Überraschung! – auch Schauspieler. Derzeit spielt er einen toxisch maskulinen Einflüsterer.

Sexistische Attitüden, unterdrückte Gefühle, der Drang zu Dominanz, Gewalttätigkeit, kurz: toxische Maskulinität, ein großes Thema für Patrick Schwarzenegger, 25-jähriger Sohn von Arnold und dessen Ex Maria Shriver. Im Psychothriller Daniel Isn’t Real spielt er den teuflisch toxischen, wenn auch imaginären Einflüsterer Daniel – eine innere Stimme, die den Protagonisten Luke durchs Leben begleitet, ihn aus der Komfortzone und mitten in die #metoo-Zone lockt. Was den guten Patrick in Interviews zu vorbeugenden Dementis animiert. Er ist eigentlich eine ganz normale Person, you know. So normal, wie ein Sohn berühmter Eltern eben sein kann. Der Film hatte beim SXSW-Festival in Austin, Texas, eine gute Premiere. Bislang ist noch kein europäischer Distributor bekannt.

Daniel Isn’t Real mit Patrick Schwarzenegger, Regie: Adam Egypt Mortimer. Stay tuned for Streams.