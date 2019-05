Technik & Gadgets

Von smart bis lustig, von lebenswichtig bis skurril: Die spannendsten News aus der Technik- und Gadget-Welt!

Redaktion: Gregor Josel / Fotos: Dyson, Lego, Leica

Dyson Lightcycle

G’scheit hell

Die Dyson-Lightcycle-Arbeitsplatzleuchte passt ihre Farbtemperatur und Helligkeit kontinuierlich an das Tageslicht an und sorgt so für das richtige Licht zur richtigen Tageszeit. Sie nutzt einen uhrzeit-, datums- und ortsabhängigen Algorithmus, um die Farbtemperatur und Helligkeit des Tageslichts an jedem Ort der Welt zu berechnen. Die Softwarevalidierung wurde durch Daten von über einer Million satellitengestützter Messungen der Lichtbedingungen in der Erdatmosphäre zu verschiedenen Tageszeiten unterstützt. Ein 32-Bit-Mikroprozessor interpretiert diese Tageslichtdaten kontinuierlich und übermittelt sie dem optischen Treiber zur dynamischen Farbanpassung. Die Personalisierung des Lichts wird über die Dyson Link App geregelt. Sie kommuniziert ständig mit der Arbeitsplatzleuchte, um die Lichtleistung an das Alter (entsprechend der individuellen Eingabe in der Dyson Link App), die Aufgabe, den Tagesablauf und das lokale Tageslicht anzupassen. Sie wurde so konzipiert, dass sie den ganzen Tag über eine optimale Beleuchtung bietet. In diesem Sinne: Es werde Licht!

Preis: ab 499 Euro

dyson.at

Lego Spike Prime

Kein Kinderkram

Mit Lego Spike Prime haucht der dänische Spielzeughersteller seinen altbekannten Bauklötzen noch mehr Leben ein und bietet im Rahmen seines Bildungsprogramms Kindern, jungen Erwachsenen und sonstigen Hobby-Programmieren die Möglichkeit, eigene Maschinen und Roboter zu entwerfen und selbige auch individuell zu programmieren. Neben allerlei bekannten Bauteilen enthalten die Sets einen Mikroprozessor für simple und programmierbare Arbeitsabläufe sowie elf neue Elemente, darunter etwa ein großer Lego-Baustein mit sternförmigen Löchern für Verbindungselemente der „Technic“-Reihe. Die neuen Bau-Sets erscheinen im August 2019.

Preis: ca. 300 Euro

lego.at

Leica Q2

Kompakt im Vollformat

Leica präsentiert das Nachfolgemodell der Q-Reihe, die neue Q2. Mit ihrem neu entwickelten Vollformat-Sensor, dem lichtstarken Objektiv Leica Summilux 1:1,7/28 mm ASPH., dem schnellen Autofokus und innovativer OLED EVF-Sucher-Technologie verpackt im zeitlos edlen Leica-­Design. Der 47,3-Megapixel-Vollformatsensor arbeitet mit bis zu 50.000 ISO und kann auch 4K-Videos aufzeichnen. Dank des integrierten Digitalzooms von jetzt bis zu 75 mm sind Anwender bei der Bildgestaltung noch flexibler. Der Bildausschnitt kann entsprechend der Brennweiten von 28, 35, 50 oder 75 Millimeter gewählt werden und wird im Sucher und auf dem Monitor in Form eines Leuchtrahmens angezeigt. Der Autofokus der Leica Q2 stellt in weniger als 0,15 Sekunden scharf und ist damit einer der Schnellsten seiner Klasse.

Preis: 4.790 Euro

leica.at