Nora Arnezeder – 23 Ö-Chromosome

Die Mutter ist ägyptische Jüdin, der Vater ein Wolfgang aus Saal­felden. Das Resultat heißt Nora Arnezeder: eine Charismatikerin, ­deren Durchstart in der Filmwelt nicht zu verhindern ist.

Foto: Getty Images

Wer sich das Netflix-Spektakel „Zoo“ einverleibt hat, ist im Bilde: Nora Arnezeder, in der Serie eine französische Agentin, wird erst so richtig cool, wenn die Lage prekär ist. Die Rollen ihrer Wahl reflektieren den Umstand. Neben den derzeit verfügbaren „Zoo“-Staffeln (Empfehlung!) kommt heuer Zack Snyders „Army of the Dead“ auf Netflix, der deutsche Sci-Fi-Streifen „Haven: Above Sky“ mit Arnezeder als Astronautin harrt der Veröffentlichung, YouTuber sind heiß auf eine zweite Staffel der Streaming-Sensation „Origin“ (2018). Dass die geborene Pariserin mittlerweile die Qual der Filmwahl hat, liegt an ihrer gediegenen Filmografie, die 2007 begann, da war sie 18. Beruflich wurden schon Leute wie Denzel Washington und Ryan Reynolds („Safe House“) neben ihr schwach, privat erlag Orlando Bloom ihrem Charisma. Anzunehmen, dass Vater Wolfgang Arnezeder aus Saalfelden, ein Plastik-Unternehmer, ein stolzer Mann ist. Schönheiten wie Nora geraten nicht alle Tage auf die Welt.

„Zoo“ mit Kristen Connolly und Nora Arnezeder, 3 Staffeln mit 39 Episoden, Netflix.

„Army of the Dead“ by Zack Snyder, heuer auf Netflix.

„Haven: Above Sky“ by Tim Fehlbaum, mit Nora Arnezeder in der Hauptrolle; Kinostart ursprünglich für Ende 2019 geplant, weiterhin nicht fixiert.