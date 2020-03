Corona Fashion Guide – Tag 11

Tag 11 – Sons of Anarchy

Das Wochenende steht vor der Tür. Eigentlich hofft man in diesen Corona-Tagen auf strömenden Regen und peitschende Sturmböen. Der Wetterbericht verspricht jedoch Temperaturen bis zu 16 Grad und ungetrübten Sonnenschein. Fantastisch. Was gibt es da Schöneres als zu Hause zu bleiben und sich vor den 116 Zoll Flatscreen zu knallen. Das ist mal was ganz Neues, das haben wir vergangene Woche noch kein einziges Mal gemacht. Langsam bildet sich Hornhaut am Arsch.

Text: Alex Pisecker / Fotos Header: Getty Images, Montage: Verlag

Alex Pisecker, Modebeauftragte des WIENER und das vierte Viertel der Frauenquote der Redaktion

Laut Innenministerium ist seit dem Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen die Kriminalität stark zurück gegangen. Eh klar, es rennt ja auch niemand mehr rum, der einem den Schädel einschlagen könnte. So ganz ohne Nervenkitzel und scharfe Typen ists aber auch fad, daher haben wir uns für das Wochenende einen „Sons of Anarchy“ Marathon vorgenommen, nicht ohne dem dafür vorgesehenen Outfit: Black Skinny Jeans, Slogan-Wife-Beater-Shirt, Lederjacke, High-Heel-Boots mit Metallbesatz und Metallgürtel. Im ready Charlie Hunnam!