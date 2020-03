Corona Fashion Guide – Tag 3

Tag 3 – Home Back Office

Schau auf dich – schau auf mich! Ja und was seh ich da? Eine in Joggingklamotten und Pyjamas gehüllte Bevölkerung. An dieser Stelle ist nochmals nachdrücklich vor modischer Verwahrlosung zu warnen. Wenn wir uns nicht mehr pflegen und auf unser äußeres Erscheinungsbild achten, ist das auch eine Form der Aufgabe. Gut auszusehen hat mit Disziplin zu tun. Deswegen wollen wir euch mit unserem Corona Fashion Guide by WIENER durch diese schwierige Zeit führen, damit´s danach auch noch mit den Nachbarn klappt.

Text: Alex Pisecker / Fotos Header: Getty Images, Montage: Verlag

Sylvia mit den langen schlanken Beinen wirkt im Home Office ebenso souverän wie wir sie aus der Redaktion kennen. Miss Pirich`s „Covid-19 Look“ setzt sich aus einem Pencil Skirt, so wie passender knapper Bluse – auch ein D-Cup muss gebändigt werden – zusammen. High-Heels machen die DNA dieses Outfits aus. Für den Fall eines digitalen Break-Down zückt Sylvia schon mal den Steno-Block und frischt ihre Kenntnisse auf. Wir sind gerüstet – zur Not kommt der WIENER handgeschrieben auf den Markt.