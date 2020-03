Corona Fashion Guide – Tag 1

Tag 1 – Videokonferenz

Die Corona Plage darf uns modisch nicht verwahrlosen lassen. Marie-Antoinette ist schließlich auch nicht im Negligé zur Guillotine geschritten. Speziell in Phasen des Home Office heißt es Disziplin und Contenance zu bewahren. Wir wollen euch mit unserem Corona Fashion Guide by WIENER durch diese schwierige Zeit führen, damit´s danach auch noch mit den Nachbarn klappt.



Maximilian Barcelli, Motorjournalist, „Sharp Dresser“ und Mitarbeiter des Jahres 2019 des WIENER.

Für die Videokonferenz mit den Headquarters in Meidling, wählte der Publizist ein scharf geschnittenes Sakko aus feinstem Zwirn, ein passendes Hemd (selbstredend mit französischer Manschette) und ganz im Stil vieler großer Autoren die handgebundene Fliege. Understatement manifestiert sich durch die Rolex Daytona am Handgelenk. Ergänzend hat Herr Barcelli, er stammt übrigens aus Novo Edificio, auch als Wien Neubau bekannt, Lingerie von Calvin Klein gewählt, sowie Happy Sox und Adiletten. Der Look wird durch ein Gösser Six-Pack abgerundet.

Fotos Header: Getty Images, Montage: Verlag