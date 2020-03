Corona Fashion Guide – Tag 8

Tag 8 – Bananarama

Die „Corona Plage“ hat auch Auswirkungen auf unsere Teenager, die meisten davon Schüler. Schon unter normalen Umständen eine schwierig zu handhabende Spezies, verschärft sich dies in Zeiten wie diesen exponentiell. Anstatt sich auf die aus heutiger Sicht am 18. Mai stattfindende Matura vorzubereiten, kommen sie auf saublöde Ideen.

Text: Alex Pisecker / Fotos Header: Getty Images, Montage: Verlag

Moritz Pisecker, 18 Jahre, Maturant am Gymnasium Rahlgasse 1060 Wien

Anstatt sich hingebungsvoll der Trigonometrie zu widmen, schlüpft Moritz lieber in das Bananen-Kostüm seines Bruders. Dieser hatte es bei einer geheimen, wilden Einkaufsorgie, gemeinsam mit viel anderem Schrott, darunter einem Dampfgarer mit Fernsteuerung, bei Jeff Bezos bestellt. Er war sieben Jahre alt und wir wissen bis heute noch nicht, wie er die Kreditkarte des Familienoberhauptes gehackt hat. So hüpft Moritz nun im Bananen-Kostüm „headbangend“ (er hört die WIENER Spotify Playlist: Sympathy for the Ausgangsbeschränkung) durch die Wohnung. Er ist euphorisch – wir sind ratlos.