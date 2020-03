Corona Fashion Guide – Tag 7

Tag 7 – Dracula

Social Distancing, Outdoor-Shaming, Distanzmaßnahmen und was weiß ich noch alles, verbannen uns in Zeiten der „Corona Plage“ hinter den heimischen Herd. Nach Home Office, Auslauf in den nahegelegensten Supermarkt (das Highlight des Tages), sämtlichen Haushaltstätigkeiten und die ebenfalls in der Wohnung lebenden Teenager anschreien, hat man nun wirklich etwas Entspannung durch die diversen Streaming-Dienste verdient.

Text: Alex Pisecker / Fotos Header: Getty Images, Montage: Verlag

Alex Pisecker, Modebeauftragte des WIENER, extravagante Outfits gehören zur Job-Discription.

Nach einer von niederschmetternder Tristesse strotzenden Kindheit in Knittelfeld, einer Stadt, die nicht mal Gott gefällt, die in meiner Erinnerung durch die Monotonie von FS1 und FS2 geprägt war (ich ließ die Begräbnisse von Papst Paul VI, General Franco und BP Jonas in voller Länge über mich ergehen – AmDamDes war deswegen ausgefallen), genieße ich wollüstig die Angebote diverser Streaming-Kanäle. Während der Plage kleide ich mich entsprechend dem Thema der ausgewählten Sendung. Für Dracula wählte ich meinen schwarzen Samtfrack mit Spitze, Steampunk-Hut und schwarze Jeans mit Overknee-Stiefeln. Wer jetzt glaubt, so sei ich nur während der Covid-19 Krise zu Hause gekleidet, irrt sich gewaltig.