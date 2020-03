Corona Fashion Guide – Tag 6

Tag 6 – Cooking Virus

Kochen ist zur Zeit ein beliebter Zeitvertreib. Die Maître de Cuisine sind mittlerweile auch keine alten fetten Säcke mehr, sondern von oben bis unten tätowierte Badboys in Signature Outfits. Davon sollten wir uns inspirieren lassen. Deswegen wollen wir euch mit unserem Corona Fashion Guide by WIENER durch die Küche führen, damit´s dann auch mit dem Soufflé klappt.

Text: Alex Pisecker / Fotos Header: Getty Images, Montage: Verlag

Mag. Birgit Kopp, Marketing-Wunder-Wuzzi des WIENER und ein weiteres Viertel der Frauenquote der Redaktion

Für ihr legendäres Ratatouille hat sich Birgit nicht nur feinste Zutaten besorgt, sondern auch ein neo-frankophil inspiriertes Outfit mit einem Schuss „Neue Welt“ angezogen. Als Basics dienen eine schwarze Leder-Jeans und ein Gilet à la garçon (… und wahrscheinlich eine Flasche Laurent Perrier). Als Hommage an die Würze wählt Birgit ein chili-rotes Hemd. Den Schuss Neue Welt bedienen die ikonischen Converse Chuck Taylor All Star Classic Hi und wahrscheinlich auch der Bourbon, der sich in einem der Küchenkasterln versteckt. Aus Sicherheitsgründen (man weiß ja nie) hat sich Frau Kopp mit einem speziellen Küchenschwert und einem Knödelpracker bewaffnet.