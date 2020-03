Corona Fashion Guide – Tag 4

Tag 4 – Corona Garden

In dieser ganzen Aufregung vergessen wir manchmal, dass auch einige Privilegierte unter uns weilen, die einen mit „Strasshofer Edel-Thujen“ bepflanzten Garten ihr eigen nennen. Manche sind gar mit einer weitläufigen Dachterrasse gesegnet. „God bless them“. Wir anderen hingegen, die unter diesen Umständen in ihren beengten Innenstadt-Wohnungen ihr Dasein fristen müssen, können sich einen solchen Luxus kaum vorstellen. Hier die Tipps des Corona Fashion Guide by WIENER für Outfits im Eigengarten.

Text: Alex Pisecker / Fotos Header: Getty Images, Montage: Verlag

Markus Höller, Chef vom Dienst, Game-Redakteur, Grafik-Urgestein und Experte für eh alles

Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen zieht es Markus Höller in den Garten seines Eigenheims. Es steht auf weiter Flur in Niederösterreich – kilometerweit gibt’s keine Nachbarn (außer die hinter der „Strasshofer Edel-Thujen-Hecke) also keine Ansteckungsgefahr. Während er für den WIENER Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch testet, trägt Markus ein Hawaiihemd aus dem Internetz (Pfui), so wie eine Shorts, die ihm seine liebe Gattin geschneidert hat. Abgerundet wird der Look durch Sonnenbrillen, Crocs (optimal beim Vertikutieren) und einen ebenfalls von der aufopfernden Gattin zubereiteten Negroni.