Corona Fashion Guide – Tag 9

Tag 9 – Anti-Fett-Jeans

Bei einer weiteren Nebenwirkung der „Corona Plage“ wird es sich voraussichtlich um Fettsucht handeln. Eh klar – das einzige High-Light des Tages ist der Ausflug zum Supermarkt – aus lauter Langeweile kochen wir unablässig – völlern als gäb´s kein morgen – wir bewegen uns quasi „nada“. Fazit: Wir werden danach alle aussehen wie Omis Germknödel. Ein Tipp für jene, die den Gang zur Waage bereits meiden: Gewichtzunahme ist leicht zu überprüfen – einmal wöchentlich eine Jeans anziehen.

Text: Alex Pisecker / Fotos Header: Getty Images, Montage: Verlag

Unbekannter Proband

Die exponentielle Zunahme des Taillenumfangs erweckt in vielen von uns den Wunsch nach stark verkürzten Öffnungszeiten der Supermärkte. Die bittere Erkenntnis, dass Fressen, Ficken, Fernsehen uns fett werden lässt, führt quer durch die Bevölkerung zu psychischen Belastungen. Man tröstet sich mit einer Tafel Schokolade. Dieser Abwärtsspirale setzt man am besten mit „FDH – Friss die Hälfte“ und ein paar Fitness-Videos (nicht nur schauen – auch mitturnen) ein Ende. Pyjamas sollten ausschließlich beim Schlafen getragen werden. Tagsüber bitte wie in der Firma kleiden – das hilft!