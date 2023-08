GUNKL: Ordnung in Unordnung

Gunkl gönnt sich diesen Sommer eine Pause. Allerdings nur, damit er im September mit einem brandneuen Programm die Bühnen des deutschsprachigen Raums beglücken kann.

„Nicht nur, sondern auch“ lautet der Titel, unter dem Günther Paal ab dem 19. 9. sich wieder in humoristischer Sprachakrobatik übt. Als einen ziemlich ungeordneten Versuch, über Ordnung zu reden bezeichnet der 61-jährige Wiener sein 14. Soloprogramm. Konkret (wenn man das bei Gunkl wirklich so nennen möchte) geht es um das Können, Müssen und Wollen.

Kabarett-SUPERHERO Günther Paal

Also die Dinge, die unser Leben bestimmen. „Wer alles weiß und kann, aber nichts will, wird nix tun. Gut, außer, er muss. Aber dann macht er nur so lange, bis er nicht mehr muss. Und wenn er alles weiß und kann, wird er sich das so einrichten, dass er immer weniger muss, und dann wird er mit der Zeit auch nix mehr machen. Und so zu leben, also das muss man schon echt wollen.“ So fasst Herr Paal in seiner unnach­ahmlichen Art die Essenz des Abends zusammen. Wenn man das an dieser Stelle mehrmals hintereinander schön langsam lesen kann, ist ja alles easy. Wenn die Premiere im Stadtsaal Wien allerdings live über die Bühne geht, ist volle Konzentration angesagt.

● GUNKL: Nicht nur, sondern auch

Ab dem 19. 9. in ganz Österreich, Deutschland

und der Schweiz. Info und Tickets: gunkl.at