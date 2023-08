Serenadenkonzerte 2023

Im Rahmen der »Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich«, der ältesten, durchgehend existierenden Konzertreihe des Bundeslandes, wird von 1. September bis 29. Oktober 2023 »Musik am Ursprung« an zehn mit berühmten Musikerpersönlichkeiten verknüpften Schauplätzen in Niederösterreich geboten: Im Zentrum steht das klassische Lied ― ergänzt von Instrumentalmusik und inhaltlich passenden Lesungen oder Rezitationen.

Dr. Michael Linsbauer, künstlerischer Leiter, über die diesjährigen Serenadenkonzerte des Land es Niederösterreich: „Künstler:innen von internationalem Rang werden an den Wochenenden im Spätsommer und Herbst mit Talent und meisterhaftem Können für unvergessliche Konzerterlebnisse sorgen. Mit dem neuen Aufführungsort Gneixendorf bei Krems würdigt das Land Niederösterreich den Komponisten Ludwig van Beethoven 2023 erstmals mit gleich zwei Veranstaltungen. Besonders freut es mich außerdem, dass die Schubert-Serenade trotz des Umbaus der Gedenkstätte in Schloss Atzenbrugg stattfinden wird – erstmals im benachbarten und zauberhaften Schloss Aumühle.“

Konzerte an Orten mit Musik-Geschichte

Erstmals wird Schloss Gneixendorf bei Krems 2023 zum Andenken an Ludwig van Beethoven Schauplatz eines Serenadenkonzertes sein, der sich 1826 bei seinem Bruder, dem damaligen Schlossbe-sitzer, aufhielt.Aufgrund der Renovierungsarbeiten im Schubertschloss Atzenbrugg, das 2024 mit seiner Gedenkstätte in neuem Glanz erstrahlen wird, weicht die Schubert-Serenade in dieser Saison ins benachbarte Schloss Aumühle aus – ebenfalls ein beliebter Aufenthaltsort der „Schubertianer“ während ihrer Landpartien nach Atzenbrugg.2023 wird an insgesamt zehn Orten des Bundeslandes konzertiert, die auf besondere Weise mit bedeu-tenden Musikschaffenden verbunden sind: in Geburts-, Wohn- und Wirkungsstätten, Museen, Ge-denkräumen und Forschungseinrichtungen. Die Bandbreite reicht vom historischen Schlosstheater Laxenburg und dem Haydn Geburtshaus Rohrau über die Carl-Zeller-Gedenkstätte in Schloss St. Peter in der Au und das Schönberg-Haus in Mödling bis zum Salon Krenek in Krems.

Prominente Interpret:innen geben sich die Ehre

Das Publikum darf sich in der diesjährigen Saison auf einen prominent besetzten Konzertzyklus freuen: Renommierte Sängerpersönlichkeiten wie Ildiko Raimondi, Michael Schade, Daniela Fally, Clemens Unterreiner, Chen Reiss, Rebecca Nelsen, Christina Gansch und Annely Peebo,die von Theaterbühnen, Film und Fernsehen bekannten Publikumslieblinge Michael Dangl, Chris Pichler, Ulrich Reinthaller und Serge Falckaber auch Virtuosinnen und Virtuosen wie der renommierte Geiger Daniel Auner und die Pianisten Stephan Matthias Lademann und Justus Zeyen werden mit ihrem meisterhaften Können begeistern.

Bereits während der 1970er und 1980er Jahre traten einige der bedeutendsten Publikumslieblinge der internationalen Opern- und Konzertpodien im Rahmen der Serenadenkonzerte auf, darunter berühmte Sängerpersönlichkeiten wie Christa Ludwig, Brigitte Fassbaender, Edita Gruberova oder Renate Holm. Und auch heute geben sich einige der bedeutendsten Interpreten der Gegenwart ein Stelldichein.

Die Konzertreihe wird von der Abteilung Kunst und Kultur des Landes Niederösterreich in Kooperation mit den lokalen Partnergemeinden und -institutionen veranstaltet und steht seit 2011 unter der künstlerischen Leitung von Dr. Michael Linsbauer.

Die „Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich“ von 1960 bis 2023

Die im Jahr 1960 gegründeten und nunmehr seit 63 Jahren bestehenden Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich sind die älteste Konzertreihe Niederösterreichs. Ziel war und ist, die Aufmerksamkeit einer an Klassik interessierten Öffentlichkeit mittels hochkarätig besetzter Konzertereignisse auf musikhistorische Originalschauplätze sowie historische und zeitgenössische Musikergedenkstätten zu lenken. 2011 übernahm Dr. Michael Linsbauer, künstlerischer Leiter der Haydnregion Niederösterreich, die inhaltliche Verantwortung über die Konzertserie.

1.9. Carl-Zeller-Serenade | St. Peter/Au

3.9. Schubert-Serenade | Atzenbrugg

10.9. Schloss-Serenade | Laxenburg

17.9. Beethoven-Serenade | Krems

24.9. Schönberg-Serenade | Möding

1.10. Hugo-Wolf-Serenade | Perchtoldsdorf

8.10. Randhartinger-Serenade | Ruprechtshofen

15.10. Joseph-Haydn-Matinée | Rohrau

22.10. Beethoven-Matinée | Baden

29.10. Krenek-Serenade | Krems

