Der Kampf am Rost – die Schlacht der Geschlechter! Grillen, das ist die Männerdomäne in Sachen Kochen schlechthin. Doch sind wir Männer tatsächlich die besseren Grillmeister? Der WIENER hat es bei der WIENER GRILLCHALLENGE 2023 herausgefunden.

Wenn der Sommer nicht mehr weit ist, dann ist es wieder soweit! Mann blüht in Sachen Kulinarik auf, denn wenn die gelbe Kugel vom Himmel brennt, das Bier kalt ist und einem die Fleischeslust überkommt, dann steht die Grillsaison vor der Tür. Dann stürmt alles, was auch nur ansatzweise irgendeine Form von Hoden im Sack hat, diverse einschlägige Grill-Etablissements um sich mit den Allernötigsten für die kommende Grillsaison einzudecken. War in der kalten Jahreszeit noch meist die Frau für die Lebensmittelaufbereitung zuständig, wandelt sich das Bild mit zunehmender Temperatur schlagartig und wir übernehmen das Ruder. Oder vielmehr die Grillzange. Dann lassen wir uns gebührend feiern. Als die Bändiger des Feuers, als die Ernährer der Familie, als die Jäger und Sammler, die wir ja eigentlich sind und die wir erfolgreich das wilde Tier in der Fleischabteilung quasi mit blossen Händen erlegt haben und es nun gönnerhaft für die Familie und alle sonst noch anwesenden und staunenden Bekannten und Verwandten über der knisternden Glut und im Schweiße unserer Füße zubereiten. Ja, die Familie soll es heute ausnahmsweise mal wirklich gut haben.

Die Gattin ist zwischenzeitlich wenig amused über die noch recht zache Garstufe des noch blutenden Rindviechs am Rost, denn sie hätte ja gewusst, wie das richtig ginge, lässt uns aber gewähren, schließlich ist das nun unsere halbe Stunde Fame, die wir so dringend brauchen zwischen all den Emails, Meetings und Telefonaten der ganzen Woche. Milde lächelnd stehen die Gattinen nun also daneben, nachdem sie stundenlang Salat, Saucen, sensationelle Ofenkartoffel und Gemüse und nebenbei noch alle Getränke vorbereitet haben, während während wir nun innerlich auf die Brust trommelnd das doch auch sechs Minuten gegrillte und naja, also vielleicht seitlich doch etwas verkohlte Stück Fleisch vom Rost nehmen und es generös unter den Armen, also nichtgrillenden Untermenschen verteilen.

Der Gerät: Das Flaggschiff Modell von Napoleon Grills, der Prestige Pro 825 RSBI.



Fakt ist, Frauen können also oftmals um Welten besser kochen als unsereins, aber warum grillen sie nicht? Oder grillen sie heimlich? Nun, wir unterbrechen diesen Kreislauf und grätschen mit vollem Karacho rein um die Frage, wer denn nun besser am Grill performt, ein für allemal zu beantworten. Die WIENER-Grillchallenge 2023, Kampf der Geschlechter-Edition ist on und so viel sei jetzt schon verraten: es wird verdammt heiß!

ANITA & SARAH GREGOR & PETER

BRIGITTE & ISABELLE WALTER & HARALD

DER PROFI – Wolfgang Arndt, BBQ Staatsmeister und Grillmeister in der School of BBQ.



Ort des Geschehens: der Grill Heaven Store in Vösendorf, unweit der Westfield SCS, in dem man auf fast 2.500 m2 in exklusiver Atmosphäre eine Riesenauswahl der weltweit besten und aktuellsten Grillgeräte, die es derzeit am Markt gibt findet. Doch hier kann man nicht nur ganz exzellent Grillzeug shoppen, hier kann man im Obergeschoss auch lernen, wie das alles so wirklich funktioniert mit BBQ, Smoker, Gasgrill und Co.



In der Grill Heaven School of BBQ sind Grillmeister und Fleischsommelier Wolfgang Arndt und Tom Heinzle die Grillprofessoren und zeigen in verschiedensten Grillkursen, wie man’s richtig macht. Bei unserer Grillchallenge ist Wolfgang Arndt aber heute ausnahmsweise mal (fast) nicht hinterm Grill, sondern als Master of Ceremony und Jurymitglied dabei und unterstützt unsere jeweils zwei Damen- und Herren Teams mit kleinen Tipps und Tricks und gibt am Ende sein Votum gemeinsam mit der Wiener- und Grill Heaven-Jury ab, denn heute muss es klar werden: Wer grillt besser? Ladies oder Gents?

Gegrillt wird auf verschiedenen Gasgriller-Modellen aus dem Hause Napoleon, die zu Beginn der Challenge unter den Teams ausgelost wurden, um der Sache noch ein wenig Würze zu geben. Denn die kleineren Modelle verfügen über keine Sizzle-Zone und nur zwei oder drei Grillzonen, während das Flaggschiff, der Prestige Pro 825 RSBI über zwei Grillhauben, ganze 6 Edelstahl Hauptbrenner, 10 normale Edelstahlbrenner, eine Infrarot Sizzlezone, einen Infrarot Heckbrenner für Drehspieße und einen integrierten Räucher-Einsatz verfügt. Mit seiner außenliegenden Sizzle Zone und seiner Grillfläche von fast einem ¾ Meter Breite kann man ohne Probleme bis zu 10 Personen mit Steaks, knusprigen Hühnerkeulen und saftigen Gemüse verwöhnen. Steaks, Braten, Drehspieß und herkömmliche Grillgerichte finden bei 25,7 kW die jeweils optimale Grillzone: Vier Edelstahl-Rohrbrenner, einen Edelstahl-Infrarot-Heckbrenner für das mitgelieferte Drehspieß-Set und die innovative (Infrarot-) Sizzle Zone mit höhenverstellbarem Edelstahl-Grillrost. Der keramische Infrarotbrenner der Sizzle Zone erzeugt Temperaturen von bis zu 800°C, genau richtig für das perfekte Steak und knackiges Gemüse. Mehr Griller geht also nicht.

… lasst uns die Spiele beginnen!!!

Die WIENER Grillchallenge 2023 hat es in sich! Zwei Damen- und zwei Herren Teams treten gegeneinander an. Aus einem vorher den Teams nicht bekannten Warenkorb dürfen die Grillerinnen und Griller aus einem bunten Potpourri aus Zutaten auswählen und haben dann jeweils eine vorgegebene Zeit für die Zubereitung einer Vorspeise, eines Hauptgangs und eines Dessert. Um die Sache zu verschärfen, bietet der Warenkorb nun, sagen wir mal, nicht ganz typische Grill-Ingredienzien an.



Mit dabei unter anderem: Flank-Steak, Sauerkraut, Taco-Shells, Schweinebauch, Reis, Ramen Nudeln, Donuts und andere Gemeinheiten, aus denen die Teams frei wählen können um ihr Menü zu gestalten.

Ein untypischer Warenkorb für die Grillage mit Sauerkraut, Ramen-Nudeln und Donuts.



Die zunächst teilweise vorherrschende Ratlosigkeit ob des untypischen Angebots wich nach nur wenigen ­Minuten einem außergewöhnlichen Enthusiasmus in Sachen Kreativität für die verschiedenen Gerichte.

Nach den vorgegeben 50 Minuten für die Vorspeise wurde allerdings schnell klar, dass sich alle hier ihrer Verantwortung in Sachen Ehrenrettung im Geschlechterkampf bewusst sind, denn die Kreationen waren mehr als ambitioniert. Mit dabei eine gesmokte Sellerie-Süßkartoffel Suppe, eine Salat-Vorspeisen-Pizza, gefüllter Radicchio nebst mit Frischkäse gefüllter und gegrillter Pfefferoni mit einem pochierten Ei oben drauf und einer klassischen Pizza Bianca vom Grill.

KNUSPRIG Tacos mit gegrill­tem Schweinebauch, gesmok­tem Chilli-Sauerkraut und etwas Salsa von Peter und Gregor.



Befeuert von dieser eindrucksvollen Competition bei der Vorspeise, wollten sich die Teams auch in Sachen Hauptgang keinerlei Blöße geben. So wurden unter anderem vom Team Peter und Gregor Tacos mit gegrilltem Schweinebauch, gesmoktem Chilli-Sauerkraut auf Tomaten Salsa und gegrilltem Wassermelonen-Tomaten Salat, oder von Brigitte und Isaebelle eine Flanksteak-Tagliata mit gegrilltem Gemüse auf Ramennudeln, von Sarah und Anita ein Flanksteak im Speckmantel an einer mit Sauerkraut gefüllten Tomate und vom Team Walter und Harald eine, für die extrem kurze Zeit von nur 60 Minuten, äußerst ambitionierten gesmokte Rindsroulade vom Grill mit einer Whiskey-Sauce serviert.

AMBITIONIERT Gesmokte Rindroulade in nur 60 Minuten vom Team Walter und Harald.



Man kann also durchaus sagen, hier wurde nicht gekleckert, hier wurde aber sowas von geklotzt und auch was die Präsentation der Speisen betrifft, gaben sich alle Teams keinerlei Blöße. Wobei sich hier schon langsam abzeichnete, dass das „Junge Damen Team“ mit Sahra und Anita hier auf alle Fälle nicht nur in Sachen Optik um den Sieg kämpfen will. Das Dessert bildete das Grande Finale der Wiener Grillchallenge 2023 und nach anstrengenden Stunden für Vor- und Hauptgang, fassten sich die Teams hier nochmals ein Herz und schüttelten nochmals eine Portion Motivation aus dem Ärmel. Eine süße Pizza mit gegrilltem Pfirsich, eine gegrillte Crepe Suzette mit Zitronencreme auf Pfirsichspiegel, karamelisierte, gesmokte Zuckermelone und ein Kuchen im Glas, der vom Team Brigitte und Isabelle trefflich als „Politisch korrekter im Hemd“ getauft wurde, fanden hier unter Applaus den Weg auf den Jurytisch.

KORREKT „Der politisch Korrekte im Hemd“, die Desert-Kreation von Brigitte und Isabelle, ein Küchlein im Glas nebst ­Melone.



Die vierköpfige Jury hat es sich wirklich nicht leicht gemacht und musste teilweise mehrmals oder noch öfter zugreifen um zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen. Doch am Ende wurde klar, dass dieses Mal die Ladies die Oberhand hatten. Denn das Team Anita und Sarah konnten sich in den meisten Disziplinen behaupten und holten den wohlverdienten Sieg. Gefolgt von Peter und Gregor, Brigitte und Isabelle und Walter und Harald, denen am Ende leider die nicht ganz gare Rindsroulade zum Verhängnis geworden sein dürfte.

ELEGANT Nicht nur optisch ein Highlight: Die Crepe Suzette vom Siegerteam Anita und Sarah.



Vorerst ist also klar: Die Ladies machen nicht nur die besseren Beilagen, sie sind auch die Chefs auf der Mainstage, also vor dem Rost, der uns die Welt bedeutet. Noch! Denn eines ist fix, so einfach lassen wir das nicht auf uns sitzen und rufen schon bald zur nächsten Grill Challenge auf, bei der wir uns dann der „holy trinity of BBQ“, also Ribs, ­Pulled Pork und Brisket widmen.

SPASS AM ROST – Auch wenn die Damen diesmal den Sieg holten, Spaß hatten alle Teams bei der WIENER Grill­challenge 2023 im Grill Heaven.