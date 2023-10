Braun Series 9 Pro+: Perfektion mit dem Extra

Höchster Design-Anspruch und intelligente Rasierer-Technologie treffen beim Braun Series 9 Pro+ auf herausragende Präzision.

Die Qualitätsmarke Braun steht seit mehr als 100 Jahren für herausragende Qualitätsstandards und führende Technologie, Innovation und Design. Mit dem Braun Series 9 Pro+ ist nun das neue Flaggschiff für eine makellose Rasur mit 2-in-1 Rasiersystem auf den österreichischen Markt.

Abgesehen von neuerlichen Verbesserungen bei Scherkopf und dem SmartCare Center mit optimierter Reinigungsflüssigkeit kann der Braun Series 9 Pro+ mit zwei echten Neuheiten aufwarten: ein völlig neu überarbeiteter ProTrimmer und der neu entwickelte ProComfort-Aufsatz für eine noch glattere und sanftere Rasur.

Der ProComfort-Aufsatz

Mit dem ProComfort-Aufsatz wird die Haut zunächst mit 387 Massage-Noppen sanft massiert, um sie so perfekt auf die Rasur vorzubereiten. Durch den Massage-Effekt werden die Härchen leicht aus ihrem Haarkanal herausgezogen und da sie sich erst sehr langsam wieder in den Haarkanal zurückziehen, können Sie tiefer abgeschnitten werden, was eine gründlichere Rasur bewirkt.

Neues und noch präziseres Finish mit dem ProTrimmer

Der ProTrimmer wurde für ein noch präziseres Konturieren weiterentwickelt. Er zeichnet sich beim Braun Series 9 Pro+ durch eine breitere, gerade Klinge mit verbesserter Geometrie aus. Er kann mit nur einer kurzen Handbewegung schnell und mühelos ausgefahren werden. Die Klinge aus rostfreiem Chirurgenstahl sorgt für perfekte Schnittschärfe und auch bei längeren Haaren für besondere Präzision.

In der Praxis überzeugend

Im Test kann der Braun Series 9 Pro+ samt dem neuen ProComfort-Aufsatz tatsächlich auch einen überzeugten Nassrasierer/Dreitagebart-Fan voll und ganz begeistern. Die angenehme Wirkung des genoppten Vorbereitungs-Aufsatzes ist sehr wohltuend. Sie sorgt im Anschluss bei der Rasur dafür, dass auch an schwierigen Stellen (wer kennt nicht die Wirbel am Hals) kein Ziepen oder Rest-Stubble auftritt. Auch die Anwendung des ProTrimmers geht jetzt dank der geraden Schneidkante wesentlich einfacher und genauer von der Hand. Ebenso überzeugend: die einfache, weil automatische Reinigung im kombinierten Lade/Reinigungsdock SmartCare Center. Hier wird der Braun Series 9 Pro+ nicht nur geladen und hygienisch gesäubert, sondern auch geölt und getrocknet. Perfekt!

Design mit Blick in die Zukunft

Abgesehen von der Funktion ist natürlich auch des Design von Braun nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch tatsächlich nachhaltig. Denn alle Teile des Series 9 Pro+ sind so konzipiert, dass sie leicht zugänglich sind und im Bedarfsfall einzeln ersetzt werden können. Das trägt entscheidend zur Langlebigkeit des Series 9 Pro+ bei. Und es hilft, unnötigen Abfall zu vermeiden und setzt ein klares Signal gegen die bei vielen Herstellern übliche geplante Obsoleszenz. Davon kann man sich bei einem Besuch im Product Supply Innovation Center in Kronberg (Nähe Frankfurt) überzeugen, wo es selbst Technik-Laien wie Journalisten problemlos möglich war, den Braun Series 9 Pro+ mit nur zwei Schraubenziehern innerhalb weniger Minuten in alle tauschbaren Einzelteile zu zerlegen.

Übrigens befindet sich ebendort auch die für die Öffentlichkeit zugängliche Braun Sammlung. Hier gibt es zig Exponate der legendären Marke – vor allem geprägt durch die Handschrift von Dieter Rams – zu bestaunen.

