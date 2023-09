Gewinnspiel: The Expendables 4

Die unverwüstlichen Actionhelden sind zurück und diesmal stärker, mutiger und explosiver als je zuvor! Wir verlosen für den Actionkracher The Expendables 4 fünf mal zwei Kinotickets!

Fotos: Constantin Film

Sie sind wieder da: Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, und ein Ensemble weiterer Legenden des Actionkinos sind bereit, erneut die Welt zu retten. Diesmal stehen sie einer neuen und noch gefährlicheren Bedrohung gegenüber. In diesem actiongeladenen Szenario steht der brutale Terrorist Rahmat, gespielt von Iko Uwais, im Mittelpunkt. Er hat es auf Zünder für eine Atombombe abgesehen und plant, diese in einer libyschen Chemiewaffenfabrik, die einst Gaddafi gehörte, zu stehlen. In Reaktion auf diese lebensbedrohliche Bedrohung entsendet der CIA-Agent Marsh, gespielt von Andy Garcia, die gnadenlos bewaffneten Expendables unter der Führung von Barney Ross, verkörpert von Sylvester Stallone. Dieser Auftrag wird für Ross zu einer persönlichen Mission, da Rahmat angeblich im Auftrag des mysteriösen Phantoms namens Ozelot handelt – ein Feind, den Ross seit mehr als zwei Jahrzehnten verfolgt. Man darf gespannt sein…

THE EXPENDABLES 4

Regie: Scott Waugh, mit: Jason Statham, Curtis ‚50 Cent‘ Jackson, Megan Fox, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren. Verleih: Constantin, Start: 22. September 2023