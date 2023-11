From Bottle to Throttle

Der Ausdruck kommt eigentlich aus dem Pilotenjargon und bezeichnet die Zeitspanne zwischen dem letzten Alkoholkonsum und dem Start eines Flugzeuges – er sollte zumindest zwölf Stunden betragen.

Redaktion + Text: Alex Pisecker / Fotos: Boss

Hockenheimring, 11. Oktober 2023: Bei strahlendem Sonnenschein und dementsprechenden Temperaturen ging es jedoch nicht um Alkohol sondern um den neuen Premium Duft „BOSS Bottled Elixir“, der anlässlich des 25 jährigen Jubiläums von „BOSS Bottled“ lanciert wurde. Und für „go at full throttle“ standen diverse Fahrzeuge der Porsche AG zur Verfügung.

Für diesen Tag war das Porsche Experience Center am Hockenheimring vollständig in BOSS gebrandet. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen überdauert mittlerweile schon knapp ein halbes Jahrhundert. A Match made in Heaven. Fünf Challenges warteten auf die anwesenden internationalen Influencer und Journalisten, die in Gruppen eingeteilt und einem Instructor zugewiesen wurden. Zuvor gab es noch diverse Sicherheitsinstruktionen und die strikte Anweisung, die Autos möglichst nicht zu zerlegen.

Innerhalb des Circuit befindet sich ein Minikurs, nicht ohne Herausforderungen wie überhängende S-Kurven, Steigungen und ähnlichen Konstruktionen, damits ein bissl mehr Spass macht. Die Aufgabe: Diese Strecke hinter dem Instructor fahrend mehrmals so schnell wie möglich zu umrunden. Im 911er und dem „BOSS“ gebrandeten Rennanzug. Das wäre sicher spannend, wenn sich in der Gruppe nicht jemand befände, dessen Maximalgeschwindigkeit im besten Fall 65 km/h erreicht. Der Rest der Gruppe musste hinterher kriechen, wobei der Minikurs für einen durchschnittlichen Fahrer schon zwischen 70km/h in den Kurven und 180 km/h auf der Geraden hergegeben hätte. So what!

Anschließend musste man im elektrischen Taycan auf nasser Fahrbahn driften. Nachdem man dieses Manöver im herkömmlichen Straßenverkehr üblicherweise zu vermeiden versucht, gehört schon einige Überwindung dazu den „Hintern“ des Wagens vorkommen zu lassen. Unser Instructor war höchst unzufrieden mit der Performance der Gruppe. Er sah seinen Versuch, aus mitteldurchschnittlichen Autofahrern in 40 Minuten zu Rennpiloten und Off-Road Spezialisten zu machen langsam aber sicher scheitern. Vielleicht hätte ein-, zwei Mal Schnuppern am „BOSS Bottled Elixier“ seine Laune wieder gehoben.

„Weg von der Straße“ ab in den „Escape Room“ lautete die folgende Challenge. In Dreier-Gruppen rein in ein düsteres Kammerl und Hör-, Seh- und Geruchssinn spitzen. Anschließend die aufgenommenen Eindrücke einer Wand mit Fotos, die mit Nummern versehen waren zuordnen und die Zahlenkombination in einen kleinen Safe eintippen, der aufsprang, sollten die Zahlen richtig sein. Unsere Gruppe gewann diese Challenge haushoch und ich war froh, dass wenigsten diese drei Sinne offenbar noch voll funktionsfähig zu sein schienen.

Danach raus ins Gelände auf die Off-Road Strecke. Rein in den Porsche Cayenne – man hätte ihn durchaus mit „BOSS Bottled Elixier“ beduften können, der Angstschweiß der vorangegangen Gruppen war noch deutlich spürbar. Erst über Stock und Stein, danach den Wagen auf einer Kippplattform, einem Zirkusgaul ähnlich balancieren lassen, das war alles noch einigermaßen zu bewältigen, aber jetzt kam es: Eine etwa 25 Meter lange Betonrampe im 60 Grad Winkel aufwärts fahren – „slow, slow, very slow“ brüllte der Instructor durch das Walkie Talkie – ich hatte nicht vor, es anders zu tun, ehrlich gesagt. Danach durch einen Wassergraben – hier hat der Cayenne bewiesen, dass er wirklich dicht ist und anschließend eine Treppe – richtig eine Treppe die sich neben der Rampe von zuvor befand und gleich konstruiert war hinunter rattern – slow please! Anschließend hatte ich das Bedürfnis eine Flasche „BOSS Bottled Elixier“ runter zu schütten, da ist ja auch Alkohol drin.

Die letzte Herausforderung bestand darin so schnell wie möglich zwischen diversen Hütchen durchzusausen, einen U-Turn hinlegen und zuletzt bei einer gekennzeichneten Stelle voll in die Eisen zu steigen. Repeat. Es war zu bewältigen. Danach verlangte es allen wirklich nach einem Drink. Der wurde auch auf der Dachterrasse des Porsche Experience Center gereicht und dann ging es zu guter letzt wirklich um den Duft.

„BOSS Bottled Elixier“ definiert sich als die ultimative Interpretation moderner Männlichkeit. Weltweit geht alle vier Sekunden ein Original „BOSS Bottled“ Flakon über den Ladentisch. Seit langem ist der Duft ein unverzichtbarer Bestandteil der männlichen Pflegeroutine und gilt als ikonische, zeitlose Kreation. Der Duft steht für natürliche Eleganz und unterstreicht den Stil und die vielen Facetten des modernen Mannes.

Als Komposition mit der höchsten Konzentration ist „BOSS Bottled Elixier“ die luxuriöse Ergänzung der „BOSS Bottled“ Duft-Range. Im neuen Elixier findet man eine hohe Konzentration opulenter Ingredienzien. Die Kopfnote wird definiert von Weihrauch- und Kardamom Essenz, die für Wärme und Dynamik sorgen. Vetiver- und Patschuli Essenz bilden die Herznote und verleihen dem Duft erdige Komponenten. Die Basisnote wird von Zedernholz Essenz und Labdanum Absolue bestimmt, die dem Duft seinen männlichen Charakter verleihen. Kreiert wurde der Duft von Annick Menardo, die schon für „BOSS Bottled Signature“ verantwortlich zeichnet. Raffiniert regt der Duft an, das innere Licht des Mannes zum Leuchten zu bringen, frei nach dem Motto: „Be Your Own Boss“.

Besonders beeindruckend ist der „BOSS Bottled“ Glasflakon, der bezeichnend für die neue Ära steht. Die tiefschwarze Lackierung weicht einem glühenden Licht in der Mitte, dem Symbol des inneren Lichts, das ein BOSS in sich selbst zum Leuchten bringt. Seit 25 Jahren inspiriert „BOSS Bottled“ Männer auf der ganzen Welt, es geht dabei nicht nur sich sämtlichen Herausforderungen des Lebens zu stellen, sondern den Werten Ehrlichkeit, Authentizität und Integrität Tribut zu zollen.

