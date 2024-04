Das große Grill-Gewinnspiel!

Die Sonne wagt sich endlich wieder hervor und das lockt Grillfreunde allerorts in den Garten. Mit dem WIENER gelingt der Start in die Saison so genussvoll wie nie: Gemeinsam mit Weber und Spak verlosen wir zwei Weber Slate GP Premium Planchas und drei Genusspakete von Spak.

Grillen mal anders

Der Begriff „Plancha“ stammt aus Spanien und beschreibt eine Art des Grillens, die auf einer heißen, flachen Metallplatte durchgeführt wird. Ursprünglich bezieht sich „plancha“ im Spanischen einfach auf eine „Platte“ oder „Metallplatte“. Diese Grillmethode hat in Spanien und Frankreich große Beliebtheit, aber auch in anderen Teilen der Welt findet sie immer mehr Anhänger. Diesen Trend hat auch BBQ-Weltmarktführer Weber erkannt und damit ein echtes Highlight in der Welt der Outdoor-Küche neu im Programm. Einen Grill, der die Herzen von Kochbegeisterten Plancha-Fans höherschlagen lässt. Dank seiner Fähigkeit, innerhalb von nur zehn Minuten beeindruckende Temperaturen von über 260 °C zu erreichen, ist der Weber SLATE GP Premium Plancha perfekt für diejenigen, die nicht lange warten wollen, bevor sie ihre Lieblingsgerichte zubereiten. Mit einer hochmodernen digitalen Temperaturanzeige ausgestattet bietet dieser Grill eine präzise Kontrolle, die es ermöglicht, alles von Rührei mit knusprigem Speck über geröstete italienische Panini bis hin zu saftigen Burgern mit karamellisierten Zwiebeln perfekt zu garen. Ein neues Spielzeug für alle, die mehr aus ihrem Grill-Game herausholen möchten. Und das beste: Mit dem WIENER haben Sie die Chance auf einen von zwei SLATE GP Premium Planchas im Wert von 999 Euro.

Feuer, Biss und Würze

Mehr noch als selbsternannte Fußball-Nationaltrainer findet man in Österreich autodidaktische Grillexperten, die ihre ureigenen Künste am Rost als die besten preisen. Während sich bei Garzeiten und Glutzonen mitunter die Geister scheiden, ist es gang und gäbe, beim finalen Abschmecken des Grillguts auf externe Expertise zu vertrauen. Auf diesen Bereich hat sich das 1935 gegründete Familienunternehmen Spak spezialisiert. Sein breit gefächertes Sortiment aus Ketchup, Mayo, Senf und Grillsaucen bietet traditionelle Rezepte mit innovativem Touch. Wir verlosen drei Genusspakete von Spak im Wert von jeweils 100 Euro.

Die Produkte von Spak sind im Einzelhandel (Billa, Spar, M-Preis etc) sowie über die Spak-Website erhältlich.

In jedem der drei Gewinnspiel-Pakete sind jeweils zwei Stück der folgenden Produkte enthalten:

Spak Mayo

Master Ketchup 350g

Master Ketchup Dried Tomato

Master Ketchup Jalapeno

Österreicher Ketchup

Österreicher BBQ

Österreicher Steak

Österreicher Salsa

Österreicher Chili Knoblauch

Albatros Wiener Würstelsenf Estragon

Albatros Wiener Würstelsenf Kremser

Albatros Wiener Würstelsenf Chili

Albatros Wiener Würstelsenf Zwiebel

Albatros Wiener Würstelsenf Ragout

Albatros Wiener Würstelsenf Grill

Albatros Wiener Würstelsenf zuckerreduziert