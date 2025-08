Planen, Pläne, Paris – FREITAG x Études Studio

Die einen sagen Upcycling, die anderen sagen Kunst. FREITAG sagt: „Beides.“ Und das Pariser Label Études Studioergänzt mit charmantem französischen Understatement: „Oui, natürlich.“ Herausgekommen ist eine jener Kollaborationen, die nicht bloß Produkt, sondern Haltung sind. Eine Haltung, die irgendwo zwischen Zürcher Funktionalismus und Pariser Avantgarde pendelt – verpackt in einen kompakten Messenger Bag namens F41-E HAWAII FIVE-0.

Blau wie der Sommer in der Stadt. Oder ein LKW-Planenlager.

Was sich nach einer neuen Netflix-Serie anhört, ist in Wahrheit die jüngste Liaison zweier Kultmarken mit klarem Gestaltungswillen. FREITAG, die ewigen Upcycling-Vorreiter aus Zürich, und Études Studio, das progressive Pariser Kreativkollektiv, feiern das, was ihre gemeinsame Zielgruppe seit jeher vereint: urbaner Idealismus, ein Faible für grafische Statements und ein Herz für gute Geschichten.

Der Messenger Bag aus der limitierten Sonderedition besteht – wie es sich für FREITAG gehört – aus alten LKW-Planen. In diesem Fall haben die Zürcher allerdings besonders tief im Pantone-Fächer der Blautöne gewühlt. Denn Blau ist Études. Das zeigt sich nicht nur in der Farbe, sondern auch im ikonischen Sternenmuster, das im Zürcher Studio von Hand aufs Planenmaterial gedruckt wurde. Ein bisschen Punk, ein bisschen Kunsthochschule, sehr viel Understatement. Wer genau hinsieht, erkennt am Ende sogar einen kleinen, aber feinen Logo-Hack: Das «É» von Études trifft auf das nüchtern schwarze FREITAG-Branding – zusammen ergibt das eine Art kreatives Handschlag-Emoji.

Ein Taschenmodell für alle, die Paris für einen Geisteszustand halten.

Aurélien Arbet, Mitbegründer und Creative Director von Études, bringt’s auf den Punkt:

„Unsere Zusammenarbeit fühlte sich wie selbstverständlich an – inspiriert durch den offenen, urbanen Geist derer, die jeden Tag FREITAG Taschen tragen.“

Und dieser Geist, das darf man anmerken, schätzt es durchaus, wenn Nachhaltigkeit und Design keine Gegensätze mehr sind. Die Taschen wurden – wie immer bei FREITAG – ausgediente Planen erst auseinandergenommen, dann gewaschen, neu zugeschnitten und in Europa zusammengenäht. Jedes Teil ein Unikat, jedes Teil mit Vergangenheit. Der Unterschied diesmal: Ein bisschen mehr Paris als Zürich.

Funktionalität? Aber bitte mit Stil.

Der F41-E HAWAII FIVE-0 kommt nicht nur in schön, sondern auch in praktisch: verstellbares Hauptfach, Außen- und Innenfach, verstellbarer Tragegurt mit Schnalle. Die Details machen klar: Hier wurde nichts dem Zufall überlassen. Nicht die Farbe, nicht der Schnitt, nicht die Träger, nicht der Verschluss. Alles hat seinen Sinn. Oder wie man in Zürich sagen würde: „Form follows function.“ Und in Paris: „Form follows flair.“

Wann, wo, wieviel?

Die Limited Edition ist seit 10. Juli 2025 erhältlich. Für alle, die nicht zufällig gerade in Paris beim Études Flagship vorbeispazieren oder in Zürich ein Kaffeehaus mit integriertem FREITAG Store besuchen, gibt’s die Kollaboration auch online – auf freitag.ch und etudes-studio.com. Kostenpunkt für so viel Blau, Handwerk und Haltung: EUR 220.–.

Wer braucht’s?

Alle, die urbane Coolness tragen wollen, ohne es rauszubrüllen. Alle, die glauben, dass eine Tasche mehr kann, als nur Portemonnaie und Jause beherbergen. Alle, die wissen, dass guter Stil immer eine gute Geschichte erzählt. Und die beginnt hier eben irgendwo zwischen einer gebrauchten LKW-Plane und einem Pariser Grafikbüro.