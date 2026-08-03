Der Grazer Kaffeeröster J. Hornig schickt heuer vier neue Iced-Latte-Rezepte in den Sommer – von Powidl und Vanille bis zu einer violetten Kreation aus Yamswurzel-Pulver. Alle vier lassen sich mit wenigen Zutaten zuhause nachmixen.

Kalter Kaffee, sagt man in Österreich, wenn etwas längst bekannt und uninteressant ist. Die Sorte, um die es hier geht, ist das Gegenteil davon. Eiswürfel, ein Schuss Sirup, eine Haube Milchschaum, und aus der Vormittagsroutine wird ein kleines Ereignis auf dem Balkon.

J. Hornig, der Kaffeeröster aus Kalsdorf bei Graz, hat sich für den Sommer 2026 vier Rezepte ausgedacht, die genau das versprechen: Bekanntes neu zusammengesetzt. Zwei davon spielen mit österreichischer Erinnerung, zwei mit Zutaten, die man bisher eher aus der Matcha-Bar kannte als aus der Kaffeeküche. Wer beim Thema Kaffee-Innovation ohnehin schon aufhorcht, findet auch bei der Kapselmaschine von Afro Coffee einen österreichischen Player, der gerade Neues probiert.

Powidl statt Skipiste

Der Germknödel Latte nimmt den Skihütten-Klassiker und dreht die Jahreszeit um. Powidl kommt auf den Boden eines Glases, dazu Eiswürfel, Milch und ein langsam eingegossener Espresso, damit sich eine Schicht bildet. Obendrauf ein Vanille-Cold-Foam aus Schlagobers, Milch und einem Schuss Vanillesirup, garniert mit gemahlenem Mohn. Wer den Powidl vorher mit einem Schuss warmem Wasser glattrührt, bekommt ihn leichter durch den Trinkhalm.

Zitrus, Soda, Kaffeetschi

Die Yuzu Kaffeetschi Lemonade ist der leichteste der vier Drinks, irgendwo zwischen Limonade und Espresso Tonic. Yuzu-Sirup oder -Püree kommt auf Eis, wird mit Soda aufgegossen, und zum Schluss läuft der kalt gebrühte Kaffeetschi langsam darüber. Eine Zitronen- oder Yuzu-Scheibe zur Deko schadet nicht.

Violett aus der Yamswurzel

Ube, die violette Yamswurzel aus den Philippinen, hat nach Matcha den nächsten Foto-tauglichen Auftritt in der Kaffeeszene. Im Ube Cold Foam Latte trifft ihr nussiger Ton auf Espresso, Milch und einen cremigen Schaum aus Schlagobers, Milch, Vanillesirup und Ube-Pulver, das zuerst mit einem Schluck Milch glattgerührt wird, damit keine Klümpchen entstehen. Das Ergebnis ist ein Iced Latte, bei dem die Farbe fast so viel Aufmerksamkeit bekommt wie der Geschmack.

Süß, salzig, Umami

Am weitesten geht der Salted Miso Caramel Latte: Karamellsauce, eine Prise Meersalz und ein Viertelteelöffel helle Misopaste treffen auf Espresso und Milch. Die Karamellmischung kommt zuerst ins Glas, dann Eis, Milch und der Espresso obenauf. Bei der Miso-Menge gilt: lieber vorsichtig anfangen, sonst kippt die Balance zwischen süß und würzig.

Dass Wien und der Rest Österreichs im Sommer immer erfinderischer werden, wenn es um kalte Drinks geht, zeigt auch die neue Sommerkarte im Poco am Spittelberg. Kalter Kaffee war jedenfalls gestern höchstens als Redewendung gemeint. Im Glas ist er heuer das Sommerprogramm, und wer eines der vier Rezepte einmal ausprobiert hat, wird die Frage nach dem nächsten Trend-Latte ohnehin schon kennen.