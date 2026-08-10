Am 12. und 13. September 2026 verwandelt sich das VIENNABallhaus zum zweiten Mal in einen Wiener Genussmarkt für Mortadella und Dolce Vita. Eintritt kostet fünf Euro, ein Glas Prosecco ist im Preis schon drinnen.

In Österreich hat die Mortadella ein Imageproblem. Sie liegt blass und fett zwischen Extrawurst und Leberkäse, dem Schulbuffet näher als der Feinkost, ein Aufschnitt für Zeitnot statt für Genuss. Giuseppe Alessio sieht das anders, und er hat damit auf Instagram mehr Fans gesammelt als mancher Sternekoch. Der Italiener nennt sich „King of Mortadella“, zelebriert die Wurst mit einer Inbrunst, die selbst Schauspiel-Ikone Helen Mirren geadelt hat, und macht aus jedem Anschnitt eine kleine Performance. Mitte September bringt er sie zum zweiten Mal ins VIENNABallhaus, zur Neuauflage von MORTADELLA TOTALE.

Was kommt auf den Teller?

Rund um Giuseppe Alessio gruppiert sich, was die österreichisch-italienische Feinkostszene an Namen zu bieten hat. Die Brüder Gianni und Pasquale Valentino von der Fratelli Valentino Caseificio servieren kalte Freestyle-Platten mit Pfeffer- und Pistazien-Mortadella, Stracciatella, Ricotta, Burrata und eingelegtem Gemüse. Haubenkoch Jakob Neunteufel von Hannahs Plan komponiert saure Wurst aus Mortadella mit Petersilie, Mayonnaise und gebackenen Kaperblättern und schenkt an der Sprizz-Bar den hauseigenen Mortadella Sprizz aus: ein Sarti Sprizz mit Mini-Eiswürfeln aus weißem Amaretto, ein Zitat auf die Fettaugen im Original.

El Specko vom Lokal Collina am Berg bringt hausgemachte Wildwürste und Brettljause aus Österreich, Sicileat hat heuer doppelt so viel sizilianische Salami mit Fenchel und Hase sowie Guanciale im Programm, und Cocore backt neapolitanische, meterlange Pizzen, darunter eine mit Mortadella und Pistazienpesto. Für Nachschub sorgen Gusto mit italienischem Gelato aus dem Eiswagen, Orlando Caffé mit Espresso und Espresso Martini sowie ein Bauchladen mit frischen Cannoli.

Wer steht hinter dem Fest?

Veranstalter und Gastgeber sind die Gastronomen Hannah und Jakob Neunteufel von Hannahs Plan gemeinsam mit den aus Apulien stammenden Brüdern Gianni und Pasquale Valentino von der Fratelli Valentino Caseificio. Beide Namen zählen zu jenen Wiener Gastro-Adressen, die italienisches Lebensgefühl zuletzt über die Pizza hinaus salonfähig gemacht haben, etwa im neu aufgestellten Ribelli im 25hours Hotel oder im umgebauten Poco am Spittelberg, wo Wien seinen Süden längst gefunden hat. Für Musik sorgen ein DJ und die Dolce Vita Band mit Italo- und Lido-Sounds.

MORTADELLA TOTALE

Wann: Samstag, 12. September & Sonntag, 13. September 2026, jeweils ab 11 Uhr

Wo: VIENNABallhaus, Berggasse 5, 1090 Wien

Eintritt: 5 Euro (inkl. 1 Glas Prosecco)

Web: viennaballhaus.com/mortadella

Wer am zweiten September-Wochenende ins Ballhaus kommt, wird die Mortadella danach vermutlich nicht mehr blass finden. Fett schon.

MORTADELLA TOTALE lädt am 12. und 13. September 2026 zum zweiten Mal ins VIENNABallhaus. © VIENNABallhaus

Impressionen von der ersten Ausgabe des Genussmarkts. © VIENNABallhaus

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