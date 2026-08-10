Auf der Insel Rab hat die Hotelkette Valamar vor ein paar Jahren ein historisches Haus neu eröffnet. Das Imperial Heritage Hotel Rab liegt im Grünen zwischen Altstadt, Neustadt und Meer, mit zwei Pools, Spa und Zimmerpreisen ab 212 Euro pro Nacht (Stand August 2026).

Rab nennt sich seit jeher gern die „Insel des Glücks“, und einen ziemlich schlagenden Beweis dafür lieferte, man höre und staune, ausgerechnet ein Brite. Am 11. August 1936 badete der englische König Eduard VIII. mit seiner Wallis Simpson nackt in der Bucht Kandarola, mit behördlicher Genehmigung wohlgemerkt, und begründete damit, mehr oder weniger im Alleingang, den europäischen FKK-Tourismus. Weil, natürlich: Paparazzi-tum in dem Sinn gab es damals nicht, für ordentliche Fotos reichte kein schneller Klick am Smartphone (das „schlamperte Verhältnis“ zur Bürgerlichen brachte den König dennoch bald zu Fall …). Neunzig Jahre später ist von der einstigen Schamlosigkeit allerdings nicht mehr viel zu merken – die Badegäste sind hier durchwegs angezogen. Wer dennoch in seinen Taten der Schamlosigkeit frönen möchte, braucht dafür womöglich ein paar Drinks zu viel in der neuen Gin Bar des Hauses …

Zimmer mit Geschichte

M. de Dominisa 9 heißt die Adresse, danach wird aber wohl keiner zum Hotel finden. Zu prominent ist die Lage hoch am Hügel zwischen der malerischen Altstadt von Rab (bekannt für seine vier Kirchtürme) und der „Neustadt“ getauften Einkaufsstraße. Wer fündig wird (nicht schwer), landet mitten im Grünen, keine hundert Meter von der mittelalterlichen Altstadt und rund 400 Meter vom Meer entfernt. Markt, Apotheke, Marina, Busbahnhof, alles in der bereits genannten Neustadt zu Fuß erreichbar, man ist tatsächlich trotz exklusiver Lage im Ortskern integriert, auch die vielen netten Bars und Restaurants im Zentrum am Hafen sind easy fußläufig erreichbar. Das ist durchaus ein Asset – fürs bloße Parken auf eigentlich nicht vorhandenen Parkplätzen nimmt die Stadt in den Sommermonaten geschmalzene 3 Euro pro Stunde, die dann doch lieber in ein Eis investiert werden.

Das Hotel an sich hat eine jahrzehntelange Geschichte, an den alten Kern des Hauses wurde geschmackvoll angebaut, das komplette Haus nach internationalen Standards geschmackvoll hergerichtet. Zunächst als „Ab 18“-Location angedacht (wir haben berichtet) ist das Haus nun allen, also auch Familien mit Kindern, eröffnet und bietet vor allem letztern viel Komfort und Unterhaltung. Die Zimmer und Suiten, für bis zu vier Personen buchbar, sind im historischen Stil gehalten, mit Meerblick, wer ihn will und rechtzeitig bucht. Ab 212 Euro pro Nacht und Zimmer inklusive Halbpension ruft die Kette derzeit auf, Preis laut Valamar-Website, Stand 10. August 2026, Änderungen vorbehalten.

Wer hier ankommt, landet mitten im Grünen (Fotos: WIENER / © FJS).

Ein Superior-Zimmer mit Meerblick (Fotos: Valamar).

Vier Bars, ein Prinzip

Gefrühstückt wird im Nobilis, das sich auch abends zum Buffet-Restaurant wandelt, die Auswahl ist üppig, immerhin. Wer es gehobener mag, wechselt ins Veritas Restaurant & Wine Bar, à la carte mit erlesenen Weinen, oder setzt sich in die Gin Bar, deren Name Programm ist. Am Pool wiederum bedient die Pool & Lounge Bar, Cocktails und Snacks, ohne dass man sich vom Liegestuhl erheben müsste, auch die Kaffee-Qualität ist hervorragend. Innen- und Außenpool gibt es beide, dazu einen Spa-Bereich mit Wellnessprogramm, und wer abends noch hinaus will, findet Unterhaltung im nahen Beat Beach Club, aber auch die Stadt mit allem was das Kroatienurlauber-Herz begehrt ist nahe.

Die Terrasse des Buffetrestaurants Nobilis.

Restaurant und Wine Bar Veritas, à la carte mit erlesenen Weinen.

Der Außenpool mit Sonnenliegen.

Kinder, Hunde, Tagungen

Familien kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Paare, die ihre Ruhe suchen, dazwischen ein kostenloser Shuttle zu den schönsten Stränden der Insel, etwa zum Padova Sandy Beach (gehört zur Hotelgruppe, ist wunderfein gegenüber der Altstadt gelegen, aber die Preise für Liegeplatz nebst Liegen sind leider sehr, sehr happig). Haustiere sind in ausgewählten Zimmern gegen Gebühr willkommen, Fitnessstudio und Fahrradverleih gibt es rund um die Uhr, dazu ein Tagungsraum mit knapp 85 Quadratmetern für bis zu 80 Personen, samt Beamer und Bankettservice, falls jemand seine Sommerkonferenz lieber am Meer als im Wiener Besprechungsraum abhalten will. Auch bei der Nachhaltigkeit hat man nachgerüstet: Strom zur Gänze aus erneuerbaren Quellen, ISO-zertifiziertes Umweltmanagement, die stillen Tugenden eines Hauses, das sich nicht mehr auf seine alten Lorbeeren allein verlässt.

Wie man hinkommt

Der nächste Flughafen liegt in Rijeka (Omišalj auf Krk), rund 66 Kilometer und eine Fährüberfahrt entfernt, Alternativen bieten Pula, Zagreb, Ljubljana, Triest oder Venedig, allerdings sind hier teilweise mühselige Shuttle-Verbindungen extra zu buchen. Generell gilt nach wie vor und bis auf weiteres: wer komfortabel nach Rab anreisen möchte, tut dies mit dem Automobil und erreicht die Insel über die kurze Fähre Stinica – Misnjak (10 Minuten Fahrt) oder die malerische 80-Minuten-Überfahrt von Valbiska (auf Krk) nach Lopar.

Generell gilt Rab als ideales Urlaubsziel für Familien und/oder Bootstouristen. Wer das Küstenpatent besitzt, sollte sich zumindest für ein, zwei Tage ein Boot mieten und die zahlreichen Buchten der Inselwelt in der Nähe (Rab/Pag/Mali Losinj) erkunden. Auf jeden Fall ans Herz gelegt sei jedem Rab-Urlauber der traumhafte Strand „Frkanj“ des Aleksandar Bravaric. Es ist dies eine Oase mit angeschlossenem Grill-Restaurant und erlesener Cocktailbar, die man in Aufmachung und Qualität, nicht aber in der Preisgestaltung sonst nur an der Cote d’Azur oder ähnlichen Plätzen erwarten dürfte.