Die Fassade des Palais Coburg im ersten Wiener Gemeindebezirk. © Palais Coburg

Das Palais Coburg im ersten Wiener Gemeindebezirk hat nach seinem Umbau am 3. August 2026 wieder eröffnet, künftig als privates Gästehaus mit 36 neu gestalteten Suiten, einem überarbeiteten Spa und dem weiterhin eigenständigen Silvio Nickol Gourmet Restaurant.

Wer sich in Wien je gefragt hat, wie es wohl ist, bei einer sehr wohlhabenden Bekanntschaft zu wohnen, deren Wohnzimmer zufällig ein Weinkeller mit 60.000 Flaschen ist, bekommt ab sofort eine Antwort direkt an der Coburgbastei. Während man sich anderswo in der Stadt durch Wiens Sommer-Hotspots drängt, bleibt es hinter den alten Stadtmauern betont ruhig. Das denkmalgeschützte Haus hat seine Geschichte nie verleugnet, historische Bausubstanz trifft nach der Renovierung auf zeitgemäßes Interieur, hohe Stuckdecken auf Sofas, in denen man tatsächlich versinkt. Herausgekommen ist eine Adresse, die weniger wie ein Hotel wirkt und mehr wie die eigene Wohnung, nur mit deutlich besserem Personal.

36 Mal anders wohnen

Im Zentrum des neuen Konzepts stehen 36 individuell gestaltete Suiten, jede benannt nach einem Mitglied des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha. Die Gestaltung folgt mal einer royalen, mal einer klassischen, mal einer betont modernen Linie. Die Gallery Suiten erstrecken sich über zwei Ebenen und trennen Wohn- von Schlafbereich, die Multi-Bedroom-Suiten sind auf Familien oder Reisegruppen zugeschnitten, und die neu gestalteten Signature Suiten verbinden zeitgenössisches Design mit der historischen Architektur des Palais. Wer im Palais Coburg in Wien absteigt, bekommt also nicht bloß ein Zimmer, sondern eine Wohnung mit Adelsnamen.

Eine der 36 individuell gestalteten Suiten im Palais Coburg Wien. © Tony Gigov Photography / Palais Coburg

Ruhe ganz oben

Während andere Fünf-Sterne-Häuser ihr Wellnessprogramm gern in den Keller verbannen, hat das Palais Coburg den umgekehrten Weg gewählt. Spa, Sauna, Dampfbad und ein Pool mit Sonnenterrasse liegen in den obersten Etagen, mit Blick über die Dächer der Wiener Innenstadt, nicht unähnlich der Höhenlage, die sich zuletzt auch das Mandarin Oriental zunutze gemacht hat. Im Mezzanin folgen Behandlungsräume und ein Yogaraum, das Fitnessstudio hat direkten Zugang zum Garten. Diskretion ist in diesem Haus kein Marketingwort, sondern schlicht das Betriebskonzept.

Zwei Sterne, sechs Keller

Kulinarisch bleibt der Fixpunkt unangetastet: Das Silvio Nickol Gourmet Restaurant führt seine zwei Michelin-Sterne unverändert fort und bleibt als eigenständiges Restaurant neben dem Hotelbetrieb bestehen. Dazu kommt ein Weinarchiv, das seinesgleichen sucht, mehr als 60.000 Flaschen, verteilt auf sechs historische Kasematten unter dem Palais. Wer möchte, bucht eine private Verkostung oder eine Führung durch die Gewölbe. General Manager Jochen Manninger bringt den Umbau auf eine einfache Formel: „Das Palais Coburg lebt von seiner Geschichte, ohne in ihr stehen zu bleiben. Wir haben bewahrt, was diesen Ort prägt, und ihn zugleich zeitgemäß weitergedacht. Unsere Gäste sollen hier nicht nur übernachten, sondern in ihrem eigenen Rhythmus wohnen, persönlich begleitet, mit viel Raum und der Diskretion eines privaten Zuhauses.“

Der Palast wartet weiter

Noch nicht geöffnet sind die historischen Prunkräume, die zu einem späteren Zeitpunkt als ganztägiger kulinarischer Treffpunkt hinzukommen sollen, vom Frühstück über Brunch und Afternoon Tea bis zu Dinner und Drinks. Küchenchef Lewis Emerson plant dort internationales Casual Dining, ein Trüffelhuhn aus Stubenküken mit Zuckermais und Madeira-Jus soll zu den ersten Gerichten zählen, dazu ein Signature-Cocktail namens Clementini mit Mandarine und Champagner. Im Sommer wandert das Angebot auf die Terrasse. Bis dahin gilt, was schon am Eingang klar wird: Einchecken war gestern, im Palais Coburg zieht man neuerdings einfach ein.

WIENER Newsletter Zeitgeist ins Postfach. Zweimal im Monat die besten Geschichten der Redaktion und exklusive Angebote. Frech, kuratiert, kostenlos. E-Mail-Adresse Kostenlos abonnieren Double-Opt-in · jederzeit abbestellbar · kein Spam.