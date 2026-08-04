Es gibt wohl Tage, an denen man eine wohlklimatisierte Kellerbar dem Outdoor-Hitzeschock beim Ausgeh-Flanieren vorzieht. Zumeist bevorzugt der Wiener Weggeher jedoch auch im Sommer die Outdoor-Variante des Cooldrink-Sippens. Wir bringen drei Tipps für den gepflegten Tagesausklang im Freien.

Büroschluss X Cobenzl: Sommer-Afterwork mit Weitblick über Wien. © Christine Miess

Text: Franz J. Sauer

Der Klassiker im Volksgarten

Weder der Veranstaltung noch der Veranstalterin sieht man den Urgestein-Status an, den das Techno Cafe in Wiens Partyszene hat. Seit 30 (in Worten: dreißig) Jahren gilt es für Wiens Ausgehvolk jeden Dienstag als Pflichtprogramm, den Volksgarten Pavillon aufzusuchen, und das bereits zu spätnachmittäglicher Stunde. Ab da füllt sich die einzigartige Location, die mit ihrer malerischen Innenstadtlage (einzig echte Nachbarschaft: Bundeskanzleramt und Präsidentschaftskanzlei) international ihresgleichen sucht, mit der tanzfreudigen Haute volée Wiens und all jenen, die ersterer dabei gerne zusehen. Also, beim Tanzen.

Sandra Kendl ist seit 30 Jahren Mastermind des alldienstäglichen Techno Cafe im Volksgarten Pavillon, wo sich Wiens schicke Szene trifft.

Mastermind hinter dem wöchentlichen Outdoor-Spektakel ist Sandra Kendl. Sie hat den Club vor 30 Jahren mehr oder minder zufällig erfunden, hat das Konzept äußerst behutsam weiterentwickelt, und seit es Wetter-Apps gibt (weil, den Club gibt es ja eben schon viel länger …), ist der bange Blick auf die Prognose für den Dienstagabend Programm. Zwar spielt die Musik im kleinen Pavillon (und hier gibt sich alljährlich tatsächlich die Techno-Elite des Landes die Ehre), aber wenn es regnet, ist dann doch stets eher wenig los. Der Vibe des Clubs lebt von der Location, vom Garten-Feeling, erst ab etwa Mitternacht verlegt sich das Geschehen zumeist dann doch in Richtung Tanzfläche, wo es bisweilen früh werden kann, bis der letzte Gast entschwingt.

Eröffnung ist Mitte Mai, die große Abschluss-Sause geht Anfang September über die Bühne. „Wenn das Wetter passt, gibt es aber noch drei, vier Zugaben bis in den Herbst hinein“, versichert Sandra, die heuer (Stand: Anfang Juli) mit dem allgemeinen Dienstagswetter recht zufrieden ist. Special: das Gastspiel des FM4-Plattendreher-Stars Kristian Davidek am 18. August. Sekundiert wird ihm dabei von Scheibosan, auch ein Urgestein, das neben Klassikern wie Pulsinger, Tunakan oder Christopher Just ebenfalls Jahr für Jahr mindestens einen Gig spielt. Schon 2019 berichtete der WIENER vom verlässlichsten Dienstagstermin der Stadt, seither hat sich daran nichts geändert.

Das Techno Cafe

Jeden Dienstag ab 17:30 Uhr im Volksgarten Pavillon (Wien 1)

Eintritt: ab 11 Euro, Jahreskarte: 280 Euro

dastechnocafe.at

Jeunesse dorée am Cobenzl

Hoch über der Stadt, in den Grinzinger Weinbergen, liefert der Cobenzl einen atemberaubenden Blick über Wien, der an klaren Tagen sogar bis ins benachbarte Ausland reicht. Nicht zufällig heißt die dort in den letzten Jahren neu aufgesetzte und mondän-luxuriös gestaltete Eventlocation mit den vielen Terrassen „Weitsicht Cobenzl“. Ebendort bietet das Veranstalterteam Patrik Gräftner und Michael Posch mindestens zweimal pro Jahr das amtliche Afterwork-Get-together im Rahmen der Reihe Büroschluss.

Auch bereits seit 13 Jahren on tour ist das Konzept der Reihe mit wechselnden Locations. Seine Homebase hat man über den Winter im Wiener O-Club, wo stets am letzten Donnerstag im Monat auf den Büroschluss angestoßen wird, im Sommer hingegen schreibt man es sich auf die Fahnen, besondere Locations zu bevölkern (etwa am 23. Juli, an dem man die Posthöfe am Fleischmarkt in eine Open-Air-Partylocation verwandelt). Laut Presseaussendung ist man überdies am Weg zur „größten Afterwork-Marke im DACH-Raum“, was vor allem darin fußt, dass auch in München oder Stuttgart regelmäßig veranstaltet und entsprechend auch gefeiert wird.

Mit 2.500 Gästen ist die Sause auf der „Weitsicht Cobenzl“ aber doch das größte Kaliber, das die Reihe zu bieten hat. Musik (eher gefällig denn eklektisch, aber freilich okay) gibt’s auf drei Floors, Dresscode gibt es keinen, auffallend viele Jungs in Badeschlapfen treffen auf zahlreiche Ladies in Abendrobe (meine Herren, hier herrscht Nachholbedarf). Kulinarik liefern Foodtrucks im untersten Geschoß beim Rondeau, der Umgebung entsprechend liefern die Bars im Hof und auf den Terrassen eine durchaus ansprechende und wohlselektierte Weinauswahl.

Am 27. August lädt man zum Cobenzl Sommer Closing, der Eintritt ist wie jedes Mal frei, ab 17 Uhr geht’s los. Und wer nicht unbedingt individualmotorisiert anreisen möchte (Parkplätze sind Mangelware), dem sei der Shuttleservice ab Bahnhof Heiligenstadt ans Herz gelegt.

Büroschluss X Cobenzl Sommer Closing

Donnerstag, 27. August, ab 17 Uhr

Eintritt frei. Shuttleservice ab Heiligenstadt von 16:45 bis 0:30 Uhr

bueroschluss.at

Barfly’s Rooftop am Grand Hotel

Wie ruhelos die grandiose Melanie Castillo ihren Projekten nacheilt, ist unter anderem gut aus dem WIENER bekannt, der ihr in Ausgabe 462 (1/2025) ein umfangreiches Porträt widmete. Nun kommt zu den bekannten und populären Locations „Barfly’s“ in Wien 6 und dem „Castillos Eis & Bar“ in Wien 5 auch noch eine Rooftop-Bar dazu. Und zwar an erster Adresse.

Im siebten Stock des Eurostars Grand Hotel Vienna am Kärntner Ring 9 in Wien 1 schenkt neuerdings ebenfalls das bewährte Barfly’s Drinks-Team die wohlgemixten Cocktails aus. Vorerst über den Sommer terminiert gehört auch eine feine Terrasse zum Ensemble, die Bar ist gut sortiert, der Humidor ebenfalls. DJ-Sound von Modern bis Latin sorgt abends für Tanzstimmung, und auch tagsüber bietet das fein beschattete Etablissement gediegene Rast für Connaisseure. Und das hauseigene, japanische Restaurant UNKAI liefert bei Bedarf exquisite Small Bites. Wer Wiens neue Höhenlage sucht: der WIENER-Überblick über Wiens Dachterrassen kennt noch mehr Adressen für den Blick von oben.