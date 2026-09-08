 Zum Inhalt springen
ABO
ESSEN

Popchop kocht Wien zehn Tage lang durch

Vom 1. bis 10. Oktober verwandelt die Vienna Future Food Week von Popchop die Stadt in eine Bühne für mehr als dreißig Food-Events. Mit dabei sind Köchinnen und Kreative aus London, Zürich, Barcelona, Thessaloniki und Berlin.

Von Redaktion · 8. September 2026 · 2 Min. Lesezeit
Metzgerin Flora Phillips, Gast der Vienna Future Food Week in Wien

Irgendwo zwischen Café Kandl und der R&Bar wird in diesen zehn Tagen mehr verhandelt als nur das nächste Gericht: Handwerk, Herkunft, Nachhaltigkeit – und die Frage, wie Wien in Zukunft essen will. Zum dritten Mal lädt Popchop unter Herausgeber Matthias Balgavý zum Festival, quer durch die Stadt und mit dichtem Programm aus Talks, Pop-ups und Partys.

Eine Londoner Metzgerin in Wien

Die Fleischerin Flora Phillips, in der Szene als Floffal bekannt, reist für ihre Nose-to-Tail-Kunst aus London an. Mit Café Kandl und Cucina Alchimia entstehen zwei Kooperationen aus Handwerk und Gastronomie – vorgestellt am 3. Oktober bei der Daytime Opening Party in der Festivalzentrale der Vienna Design Week am Hietzinger Kai, Eintritt frei. Einen Workshop zum Thema Wild gibt es am 5. Oktober bei Café Kandl.

Team der Vienna Design Week, Kooperationspartner der Vienna Future Food Week
© Elsa Okazaki / What 1f.

Buchtel, Naturwein und ein Winzer des Jahres

Joseph Brot bringt gemeinsam mit Lukas Mraz die eigens entwickelte Popchop-Buchtel in die Filialen – exklusiv während der Festivalwoche. Am 8. Oktober kocht die R&Bar mit Christian Tschida, von Falstaff zum Winzer des Jahres gekürt, das Event „Alles in Butter“.

Zürich, Barcelona und Thessaloniki zu Gast

Die Vienna Future Food Week holt die Gaststadt Zürich mit der Sacchi Bar und Patrick Schindler zur Cucina Itameshi (3. Oktober), das Restaurant Poster aus Thessaloniki zum Bistro Fantasy (6. Oktober) sowie das Designstudio fofo aus Barcelona zum Talk ins Hotel Motto (5. Oktober, Eintritt frei). Aus Berlin performt der RAT Supper Club im Rahmen der Vienna Design Week im The Social Hub.

Popchop veranstaltet die Vienna Future Food Week in Wien
© Popchop

Ohne Alkohol, aber nicht ohne Genuss

Am 4. Oktober widmet sich die Messe „Unbeschwipst“ in der Markterei dem alkoholfreien Genuss. Am 8. Oktober bringt das Küchenschiff im Kirchenschiff die Köchin Lisa Machia, Private Chef Rebecca Spanos und Musiker Patrick Pulsinger zusammen – ein Projekt der Universität für angewandte Kunst mit der Caritas Wien, Eintritt frei, Spenden erwünscht.

Auf einen Blick:
Vienna Future Food Week, 1. bis 10. Oktober 2026, an Locations quer durch Wien.
Volles Programm ab 7. September auf popchop.at.
Freier Eintritt u. a. bei Opening Party (3.10.), Talk mit fofo (5.10.) und Küchenschiff (8.10.).

Bleiben sie doch noch!

Oh, leider keine weiteren Artikel zu diesem Thema vorhanden :(

Bleiben Sie doch noch!
ESSEN

Zu Besuch bei Österreichs Salamimeister

Auch Würste können ersticken.

 ESSEN

Voll im Trend: Essen Bestellen in Österreich

Der Trend zu Lieferdiensten hält ungebrochen an, große Auswahl daheim ist die Alternative zum aufwändigen Essen gehen.