Vom 1. bis 10. Oktober verwandelt die Vienna Future Food Week von Popchop die Stadt in eine Bühne für mehr als dreißig Food-Events. Mit dabei sind Köchinnen und Kreative aus London, Zürich, Barcelona, Thessaloniki und Berlin.

Irgendwo zwischen Café Kandl und der R&Bar wird in diesen zehn Tagen mehr verhandelt als nur das nächste Gericht: Handwerk, Herkunft, Nachhaltigkeit – und die Frage, wie Wien in Zukunft essen will. Zum dritten Mal lädt Popchop unter Herausgeber Matthias Balgavý zum Festival, quer durch die Stadt und mit dichtem Programm aus Talks, Pop-ups und Partys.

Eine Londoner Metzgerin in Wien

Die Fleischerin Flora Phillips, in der Szene als Floffal bekannt, reist für ihre Nose-to-Tail-Kunst aus London an. Mit Café Kandl und Cucina Alchimia entstehen zwei Kooperationen aus Handwerk und Gastronomie – vorgestellt am 3. Oktober bei der Daytime Opening Party in der Festivalzentrale der Vienna Design Week am Hietzinger Kai, Eintritt frei. Einen Workshop zum Thema Wild gibt es am 5. Oktober bei Café Kandl.



© Elsa Okazaki / What 1f.

Buchtel, Naturwein und ein Winzer des Jahres

Joseph Brot bringt gemeinsam mit Lukas Mraz die eigens entwickelte Popchop-Buchtel in die Filialen – exklusiv während der Festivalwoche. Am 8. Oktober kocht die R&Bar mit Christian Tschida, von Falstaff zum Winzer des Jahres gekürt, das Event „Alles in Butter“.

Zürich, Barcelona und Thessaloniki zu Gast

Die Vienna Future Food Week holt die Gaststadt Zürich mit der Sacchi Bar und Patrick Schindler zur Cucina Itameshi (3. Oktober), das Restaurant Poster aus Thessaloniki zum Bistro Fantasy (6. Oktober) sowie das Designstudio fofo aus Barcelona zum Talk ins Hotel Motto (5. Oktober, Eintritt frei). Aus Berlin performt der RAT Supper Club im Rahmen der Vienna Design Week im The Social Hub.



© Popchop

Ohne Alkohol, aber nicht ohne Genuss

Am 4. Oktober widmet sich die Messe „Unbeschwipst“ in der Markterei dem alkoholfreien Genuss. Am 8. Oktober bringt das Küchenschiff im Kirchenschiff die Köchin Lisa Machia, Private Chef Rebecca Spanos und Musiker Patrick Pulsinger zusammen – ein Projekt der Universität für angewandte Kunst mit der Caritas Wien, Eintritt frei, Spenden erwünscht.

Auf einen Blick:

Vienna Future Food Week, 1. bis 10. Oktober 2026, an Locations quer durch Wien.

Volles Programm ab 7. September auf popchop.at.

Freier Eintritt u. a. bei Opening Party (3.10.), Talk mit fofo (5.10.) und Küchenschiff (8.10.).

WIENER Newsletter Zeitgeist ins Postfach. Zweimal im Monat die besten Geschichten der Redaktion und exklusive Angebote. Frech, kuratiert, kostenlos. E-Mail-Adresse Kostenlos abonnieren Double-Opt-in · jederzeit abbestellbar · kein Spam.