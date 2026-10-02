Griechenland im Herbst ist der neue Geheimtipp: Wer nach der Hochsaison reist, bekommt Meer, Ruhe und Programm. Ein Beispiel ist das W Costa Navarino an der Messinischen Küste.

Off-Season-Reisen zählen derzeit zu den großen Trends, und Griechenland steht besonders im Fokus, wie zuletzt Condé Nast Traveller, Travel + Leisure und The Times aufgegriffen haben. Wenn die Strände leerer werden, beginnt für viele die schönste Reisezeit.

Sonnenuntergang am Wet Deck. © Costa Navarino

Das erste W Hotel in Griechenland

W Costa Navarino ist das erste W Hotel Griechenlands, ein Escape für Erwachsene ab 12 Jahren auf 13 Hektar mit 226 Zimmern, Suiten und Villen. Zur Wahl stehen Zimmer mit Swim-up-Zugang, Strand- und Bay-Suiten mit privatem Pool sowie Oasis Villas mit Infinity-Pool. Entworfen haben es unter anderem Alexandros N. Tombazis & Associates und K-STUDIO.

Was am Tisch passiert

Küchenchef Nikos Billis setzt auf Regionalität und Saisonalität. Im Platia gibt es Frühstück wie auf einem griechischen Marktplatz, im Parelia moderne messinische Küche am Strand, im Piqantro Fleisch mit iberischem Einschlag. Die W Lounge dient mit Vinyl und Signature Cocktails als Treffpunkt, das Between feiert am Abend die Spritz-Kultur.

Wellness, Wind und Agora

Das AWAY® Spa bietet Rituale zwischen Mittelmeer und Moderne, das FIT-Studio ist rund um die Uhr offen. Nebenan warten Windsurfen, Kitesurfen und SUP im Watersports Center sowie die Navarino Agora mit Restaurants, Boutiquen und Open-Air-Kino. Auch das Veranstaltungsprogramm reicht von Kulinarik über Wellness bis zu Musik und Mode.

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