Auf Aruba beweist das Bucuti & Tara Beach Resort, dass Nachhaltigkeit im Hotelalltag am besten funktioniert, wenn Gäste sie kaum bemerken. Gegründet und geführt wird das Adults-only-Haus am Eagle Beach von Ewald Biemans, einem gebürtigen Österreicher.

Der beste Umweltschutz ist der, den man nicht sieht. Im Bucuti & Tara Beach Resort greifen zahlreiche Maßnahmen für Energie, Wasser und Ressourcen im Hintergrund ineinander, und der Gast liegt derweil am weißen Eagle Beach, der auch das Zuhause geschützter Meeresschildkröten ist.

Wer ist Ewald Biemans?

Biemans stammt aus den Alpen, ist als Sohn von Bauern aufgewachsen und besuchte Aruba 1965 mit 20 Jahren zum ersten Mal. Heute leitet er das Resort mit 104 Zimmern und Suiten, das ausschließlich erwachsene Gäste aufnimmt, keine Gruppenbuchungen annimmt und sich als Ziel für Hochzeitsreisen und Jubiläen versteht, mit Ruhe, Privatsphäre und bewusster Entschleunigung. Das Caribbean Journal zeichnete ihn 2017 als Hotelier des Jahres aus. 2018 wurde das Haus zum ersten CO2-neutralen Hotel der Karibik erklärt, 2016 kürte Green Globe es zum umweltfreundlichsten Resort der Welt. Zertifiziert ist es unter anderem nach LEED Gold, Green Globe Platinum und ISO 14001.

Strom, der von selbst kommt

In den Zimmern erkennen Eco-Sensoren Bewegung, Temperatur und Anwesenheit. Verlässt der Gast den Raum, fährt das System die Klimaanlage herunter, den größten Energieverbraucher im Hotelbetrieb, und regelt sie wieder hoch, sobald die Tür aufgeht. Auf den Dächern sitzen Solarmodule, die bei durchschnittlich mehr als acht Sonnenstunden pro Tag nach Angaben des Resorts rund 20 Prozent des gesamten Energiebedarfs decken. Dazu kommen LED-Beleuchtung und Bewegungsmelder in den öffentlichen Bereichen.

Am anschaulichsten wird es im Fitnessstudio: Die Geräte erzeugen beim Training Energie, die ins Stromnetz des Resorts eingespeist wird. Wer hier schwitzt, macht sich also nützlich.

Fotos: © Bucuti & Tara Beach Resort

Wasser mit zweitem Leben

Abwasser aus Duschen, Waschbecken und Klimaanlagen wird gesammelt, mit UV-C-Licht aufbereitet und anschließend zur Bewässerung der Gärten genutzt, bewusst in den Nachtstunden, damit weniger verdunstet. Wassersparende Armaturen, intelligente Bewässerungssysteme und ein laufendes Monitoring des Gesamtverbrauchs ergänzen das.

290.000 Flaschen weniger

Jeder Gast erhält bei der Ankunft eine wiederverwendbare Wasserflasche, die an zahlreichen Refill-Stationen im Resort aufgefüllt wird. Nach Angaben des Resorts vermeidet das jährlich rund 290.000 Einweg-Plastikflaschen. In den Zimmern ersetzen nachfüllbare Spender die Einwegverpackungen, der Check-in läuft digital, Lebensmittelreste werden weiterverwertet oder an lokale Landwirte weitergegeben, Rasenschnitt wird kompostiert.

Die Küche arbeitet mit Produzenten und Landwirten von der Insel zusammen. Ein klassisches All-inclusive-Modell ist das Resort ausdrücklich nicht: Gäste sollen lokale Restaurants außerhalb entdecken, damit das Geld in der Gemeinschaft Arubas bleibt. Weitere Häuser nur für Erwachsene hat WIENER Online in Drei Adressen, nur für Erwachsene zusammengetragen.

Für die Gäste bleibt vieles bewusst kaum wahrnehmbar: Die Flasche wird schnell zur Selbstverständlichkeit, die Sensoren arbeiten ohne Zutun, das aufbereitete Wasser landet im Garten. Sichtbar bleiben am Eagle Beach nur der weiße Strand und, mit etwas Glück, die Schildkröten.

Quelle: Kaus Media Services, Pressemitteilung vom 15. Oktober 2026.

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