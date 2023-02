Bis in die Nacht – THE SECRET Sölden zelebriert die lange Skisaison

Rote Sonne, weiße Berge und ein Drink in der Hand: Wer einen feinen Abend verbringen möchte, findet in der spektakulären Skybar THE VUE im THE SECRET Sölden die perfekte Location. Auch abseits der Bar genießen Gäste das lockere Ambiente, die großzügigen Suiten und den James Bond Flair des modernen Resorts. Abenteuer, Abwechslung und Abschalten garantiert.

Foto Header: THE SECRET Sölden/Dominik Rossner

Schneesüchtige dürfen sich freuen – in Sölden ist die Skisaison noch lange nicht vorbei. Bis in den April hinein erfreuen sich Aktivurlaubende an der weißen Pracht, die die traumhaften Abfahrten möglich macht. Ruhig gelegen und doch mitten im Geschehen begeistert THE SECRET Sölden unter anderem durch seine Nähe zu hochmodernen Bergbahnen, mehreren Dreitausendern und einer Gletscherskischaukel. Die Talstation der Gaislachkogelbahn ist nur wenige Minuten vom hoteleigenen Skikeller entfernt – Gäste brauchen nur über die Fußgängerbrücke zu spazieren. Im Skigebiet Sölden entdecken Snowboarder:innen und Skifahrer:innen zahlreiche Pisten – wie wäre es zum Beispiel mit der längsten Talabfahrt Österreichs, die von der Schwarzen Schneide bis zur Talstation der Gaislachkogelbahn führt? Abenteuerlustige sind mit der Piste Nr. 31 gut bedient, die mit einer Maximalneigung von 65 Prozent als steilste Abfahrt im gesamten Skigebiet gilt. Für Langläufer:innen steht die Hofer-Böden-Windau Loipe bereit, die als „Hausrunde“ quasi direkt vor der Tür beginnt. Alternativ begeben sich Gäste auf abwechslungsreiche Touren im Niederthai. Wer das Sitzen bevorzugt, probiert sich an der 7,3 Kilometer langen Rodelbahn.

Foto: THE SECRET Sölden/Dominik Rossner

Der Tag fängt ab 7:30 Uhr mit einem opulenten Frühstücksbuffet im LA´LIV an, dem Herzstück des Resorts, das nachmittags als lässige Open-Bar und abends als schickes Restaurant fungiert. Der wohnzimmerähnliche Bereich lädt mit gemütlichen Sitzecken, Separées und einer offenen Kaminlounge zum Verweilen ein. Sind die Energiereserven aufgeladen, begeben sich Gäste kurz in die geräumige Suite und spazieren später mit Skiern oder Snowboard zur rund 150 Meter entfernten Talstation der Gaislachkogelbahn. Ab der Gondel sind es rund zwölf Minuten, bis Urlaubende die gut 3.000 Höhenmeter erreichen. Nach mehreren erlebnisreichen Stunden im Schnee, kehren müde Gäste zurück ins Resort, wo sie sich von 14 bis 17 Uhr an köstlichen Snacks, Fingerfood, Erfrischungsgetränke und Kaffeespezialitäten an der Open Bar bedienen können. Ist der kleine Hunger gestillt, dauert es nicht lange, bis ein feines Dinner serviert wird. Denn ab 18 Uhr delektieren sich Besucher:innen im LA´LIV an Gerichten der französisch-alpinen Fusionsküche.

Fotos: THE SECRET Sölden/Matthias Dengler

Wer schon früher ins Resort zurückkehrt, besucht nach einer wohltuenden Erfrischung an der Open Bar das kleine, aber feine Spa LE FEEL, das zum Garten ausgerichtet ist und einen malerischen Blick auf den Nederkogel und Gaislachkogel bietet. Auf 365 Quadratmetern entdecken Erholungssuchende von 11 bis 20 Uhr mehrere Saunen, Dampfbad, Eisbrunnen, Erlebnisduschen und zwei Ruheräume. Der Infinitypool verwandelt sich von Indoor- zu Freiluftbecken und ist bereits ab 7 Uhr morgens geöffnet. Zusätzlich genießen Saunaliebhaber:innen an ausgewählten Late-Night-Abenden den Wellnessbereich bis in die Nacht. Wer zwischendurch Energie braucht, bedient sich an Getränken und Snacks. Möchten sich Reisende auspowern, steht alternativ der „schwebende“ Fitnessraum mit modernen Cardio- und Kraftgeräten bereit, der den Blick auf die Bergwelt freigibt. So lässt es sich leben! Nun wartet das Dinner im LA´LIV – und wer anschließend den Abend glamourös ausklingen lassen möchte, begibt sich in die Skybar THE VUE.

Foto: THE SECRET Sölden/Matthias Dengler

Mit bodentiefen Fenstern und teilverglaster Decke verzaubert die Bar mit einem traumhaften Blick auf die Berge und den Sternenhimmel. Als einzige Skybar in Sölden bietet sie zudem eine einzigartige Location für Geburtstage, Firmenfeiern oder Hochzeiten. Durch subtile Lichteffekte, moderne Videoinstallationen und einer großen Leinwand können Gäste ihrer Veranstaltung eine ganz persönliche Note verleihen. Gepolsterte Sitzplätze und Loungeecken ergänzen das Mobiliar und schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Bar Manager Lukas Keppler und sein Team verwöhnen Gäste mit kreativen Cocktails, Klassikern und Signature Drinks, die mysteriöse Namen wie Der Baumige oder Der Bergnebel tragen. Spirituosen kommen unter anderem aus regionalen Wodka- und Gin-Destillerien. Wer hier ein Martini bestellt – „geschüttelt, nicht gerührt“ – fühlt sich auch gleich wie im Film des bekannten Geheimagenten. Genauso wie in anderen Bereichen des Hauses wurde nämlich die Deckenleuchte dem ikonischen Pistolenlauf nachempfunden, der die 007-Saga charakterisiert. Der Grund: Im Jahr 2015 fanden in Sölden Dreharbeiten für „Spectre“ statt, die das wunderbare Stilelement in den Deckenleuchten inspirierten.

Fotos: THE SECRET Sölden/Dominik Rossner

Die Zeit rennt, es ist soweit: Gäste kehren in die eigene Suite zurück und kuscheln sich unter die warme Bettdecke. Was der Morgen bringt, ist ein Geheimnis – und was ist schöner, als dieses im THE SECRET Sölden zu entdecken!