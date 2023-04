Schladming! – Warum in die Ferne schweifen?

Seit Dezember 2022 erstrahlt das Hotel Johann in Schladming in neuem Glanz. Das Haus inmitten des Schladminger Stadtzentrums bringt State Of The Art Lifestyle und Top Kulinarik in die steirische Ski-Metropole.

Wer Lifestyle und ein überdurchschnittliches Kulinarikangebot speziell im Skiurlaub genießen will, der musste sich in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich an andere Länder und Regionen wie Südtirol, Frankreich oder der Schweiz orientieren. Speziell die üblichen Pauschalangebote in den teilweise durchaus toll designten 4* und 4* Superior Hotels ließen und lassen auch heute noch sehr oft zu wünschen übrig, wenn man auf ein gewisses Niveau von Speis und Trank wert legte. Im Johann Schladming sucht man diesen Gap allerdings vergeblich. Und das auch nicht erst seit gestern, denn schon 2012 wurde das Restaurant „JOHANN GENUSSraum“, das sich im historischen Teil des Hotels befindet, der ab 1807 als Poststation diente, mit der ersten Gault & Millau ausgezeichnet. Die zweite folgte 2019.

Johann Schladming

Den aktuellen und umfangreichen Umbau des Hauses, das nun seit 2. Dezember letzten Jahres in ganz neuem Glanz erstrahlt, nahmen wir zum Anlass der steirischen Skimetropole und dem Johann einen Besuch abzustatten. Im Herzen der Stadtgemeinde, am Rande der Fußgängerzone gelegen, begeistert das Johann mit „enJOYness“, dem neuen Wellnessbereich inklusive Saunawelt mit finnischer Sauna, Bio-Sauna, Sole-Dampfbad, Eisregen zur Abkühlung und verschiedenen Ruheräumen, dem Spa und beheiztem Infinitypool auf dem Dach. Wie ein roter Faden zieht sich das Leitmotiv Genuss durch alle Bereiche in den edel ausgestatteten 63 Zimmern und Suiten, im neuen Hotelrestaurant „ANNA“, Zwei-Hauben Restaurant „JOHANN GENUSSraum“ sowie in der „GENUSSbar“ mit chilliger Lounge-Musik, Sushi und Cocktailkreationen.

SUSHI LOVERS – Ein Highlight und Alleinstellungsmerkmal ist das Sushiangebot im Johann!

Was nicht vielen Hoteliers gelingt, ist Gastgeber Christian Gappmayr und seiner Lebensgefährtin Alexandra Auböck im Johann Schladming vortrefflich gelungen. Nämlich state of the art Design und Ausstatung in Kombination mit einem herausragenden Kulinarikangebot mit der Jahrhunderte alten Geschichte des Hauses und natürlich auch dem Stadtzentrum auf behutsame aber besonders hochwertige Art und Weise zu verbinden. Das beginnt bei der auf den ersten Blick ins Auge stechenden und wunderbar modern ins Stadtbild passenden Architektur und endet bei den kleinen und nicht minder liebevoll gestalteten Details, wie den allgegenwärtigen kleinen Dekoelementen im ganzen Haus. Die kommunikative Verbindungs-Instanz ist jedenfalls Oberkellner Markus, der steirischen Humor mit gediegener Gastlichkeit verbindet, immer einen Scherz auf den Lippen hat, aber auch über große Expertise verfügt, wenn es um die passende Weinbegleitung geht oder man sich vertrauensvoll in seine Hände begibt, wenn es um den passenden Aperitiv geht.

Saibling im Johann ….

Ein ganz besonderes Highlight nebst des auch im Hotelrestaurant allgegenwertigen Hauben-Niveaus ist jedenfalls das exklusive Suhsi-Angebot, das in der prominent platzierten Schauküche à la minute und live zubereitet wird und das zum Wahlmenü ergänzend dazubestellt werden kann. Sushi auf diesem Niveau ist ansonsten nur in gehobenen japanischen Lokalen größerer Metropolen zu finden.

Pure Ästhetik, egal ob am Teller, in den stylischen Zimmern oder der behutsam adaptierten Architektur des Johann Schladming.



Bleibt am Ende noch die Frage der Leistbarkeit und auch hier überrascht das Johann mit einem mehr als überdurchschnittlichen Preis/Leistungs Niveau, denn die Nacht im Doppelzimmer mit sogenannter „GENUSSpension“, sprich Frühstück, Nachmittags-Buffet und fünf Gängen abends, gibt es bereits ab vergleichsweise moderaten 159 Euro pro Person. Also warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt in Schladming?

JOHANN SCHLADMING

Hauptplatz 10

8970 Schladming

www.johann-schladming.at