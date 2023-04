Der WIENER schickt dich zum Gatorade Gameday der Vienna Vikings am 21.5. und stattet dich zusätzlich noch mit den passenden Goodies aus!

Titelbild: Thomas Haumer

21.5.2023, 15:00 Uhr: Kickoff Vienna Vikings gegen die Telfs Patriots – und du bist live dabei! Wir schicken 3 x 2 Football Fans zum spannenden Heimspiel der Vienna Vikings. Qualifiziere dich schon vor dem Spiel vor Ort bei den Puls4-Sportexperten Phillip Hajszan und Mario Hochgerner für die lustigen Halftime-Spiele, wo du dann den Hauptpreis, nämlich zwei Saisonkarten für die Vienna Vikings und ein Meet and Greet mit den Spielern gewinnen kannst.

Für ein unvergessliches Sportevent erhältst du zusätzlich einen Monatsvorrat an Gatorade, dem Nr.1 Sportgetränk weltweit[1] und sportliches Gatorade Merch noch dazu! Wissenschaftlich erforscht und auf dem Spielfeld getestet, versorgt dich das Sportgetränk Gatorade mit wichtigen Kohlenhydraten und Elektrolyten[2], wodurch du das Gefühl bekommst, mitten am Spielfeld zu stehen. Teilnehmen einfach unten das Formular ausfüllen und mit etwas Glück Plätze beim Spiel gewinnen!

Im Spiel bewährt!

Egal ob beim Auspowern auf dem Spielfeld oder beim Anfeuern deiner Lieblingsmannschaft, der Griff zur Gatorade-Flasche lohnt sich. Über den Schweiß werden wichtige Mineralstoffe ausgeschieden. Gatorade kann dabei helfen diesen Verlust wieder auszugleichen, denn es enthält Kohlenhydrate als Energielieferant2, Flüssigkeit zur Hydratisierung² und Elektrolyte zur Wiederauffüllung². Gatorade bietet alles was du für den Wettbewerb brauchst in einer Flasche.

Mitmachen und gewinnen!

Wir verlosen 3x 2 Tickets für das Heimspiel der Vienna Vikings am 21.5. + einen Monatsvorrat an Gatorade Cool Blue + Goodies. Beim Spiel selbst hast du dann noch die Chance, den Hauptpreis zu gewinnen: die Puls4 Sportexperten Phillip Hajszan und Mario Hochgerner sind vor Ort und moderieren das Halftime-Spiel, hier gibt es Saisontickets + ein Meet and Greet mit den Spielern zu gewinnen!



Teilnahmeschluss: 5. 5. 2023