In Südtirol führen drei Schwestern ein Hotel, das partout keines sein will: kein Buffet, keine Sterne am Briefpapier, dafür eine Mama, die den Champagner stapelt, und eine Lotte, die den Überblick behält. Über Heimkehrerinnen, Handschrift und einen Russen, bei dem nie jemand ankommt.

Eine Champagnerpyramide ist Physik mit Publikum. Oben steht ein einzelnes Glas, darunter werden es mit jeder Etage mehr, und wer einschenkt, braucht eine ruhige Hand und ein gewisses Gottvertrauen, dass alles, was oben überläuft, unten auch ankommt. An diesem Abend schenkt die Gerti ein. Sie hat das Haus mit aufgebaut, und sie gießt mit der Seelenruhe einer Frau, die in diesem Speisesaal schon jede Sorte Gast überlebt hat. Das Licht fängt sich im Glas, der Saal wird für einen Moment ganz still, dann wird angestoßen, und ab da ist der Abend nicht mehr zu retten. Im besten Sinn.

Bevor die Gerti einschenkt: Im Speisesaal warten die Gläser auf ihren Einsatz. © Gregor Josel

Ich gebe zu, mir ist in dem Moment ausgerechnet ein Russe eingefallen. Anton Tschechow, Arzt, Dramatiker und Weltmeister im eleganten Stillstand, hat ein Stück geschrieben, das „Drei Schwestern“ heißt. Uraufgeführt wurde es 1901 in Moskau, seither gehört es zum eisernen Bestand jeder Bühne, die etwas auf sich hält. Die Handlung ist schnell erzählt, weil es im Grunde keine gibt: Olga, Mascha und Irina sitzen in einem russischen Provinznest fest, träumen vier Akte lang von der großen Stadt, seufzen „Nach Moskau!“ und kommen keinen Meter vom Fleck. Am Schluss sind alle ein bissl älter und genau so weit wie vorher. Großes Theater, miserable Reiseplanung.

Heimkehr ins Hotel Petrus

In Reischach, einem Dorf oberhalb von Bruneck im Südtiroler Pustertal, gibt es auch drei Schwestern. Sie heißen Brigitte, Christina und Daniela Aichner, und sie haben den Tschechow einfach umgedreht. Christina hat in New York und Nizza gearbeitet, Daniela in Agenturen in Innsbruck und München, Brigitte hat nach der Matura die Hotelfachschule draufgesetzt. Moskau hätten sie also allesamt haben können. Sie sind stattdessen eine nach der anderen heimgekommen, dorthin, wo hinter dem Haus der Kronplatz aufsteigt und vorne das Tal aufgeht, und führen jetzt gemeinsam mit den Eltern Gerti und Hans das Hotel Petrus. Weil „Alle kommen irgendwann wieder zurück, das is so ein Südtirol-Ding“, sagt Daniela, die Jüngste. Und sie sagt es ohne jedes Seufzen, ohne sich verpflichtet zu fühlen, sondern von Herzen.

Zurück heißt in dem Fall: fast bis zur Hofeinfahrt. Vater Hans ist gleich nebenan aufgewachsen, am Oberwieserhof, als Ältester von neun Geschwistern. Ein Hotel war der Wunsch seines Vaters Peter und irgendwann auch sein eigener. Finanziert hat es die ganze Geschwisterschar, Hans hat danach jeden Einzelnen ausbezahlt, was bei acht Stück eine Leistung ist. Rund um die Eröffnung starb der Großvater, das Haus hatte da noch keinen Namen. Es sollte ihm gewidmet sein und zugleich in einem zweisprachigen Land funktionieren. Peter klingt auf Italienisch anders. Petrus bleibt überall Petrus, und praktischerweise sperrt derjenige heilige Namensvetter mit den Schlüsseln auch die Dorfkirche als Patron auf.

Heute ist man über die Wahl doppelt froh, weil der Name auf Englisch genauso hält. Im Winter, erzählt Daniela, sitzen oft Gäste aus mehr als zehn Nationen im Haus, der Kronplatz zieht ja halb Europa an. Mehr als die Hälfte aller Gäste war schon einmal da. Das Gebäude selbst macht einen Bogen, es schmiegt sich an den Berg in seinem Rücken und hält das Gesicht in die Sonne, so hatte es der Architekt dem jungen Hans seinerzeit auf der Wiese eingeredet. Seither wurde oft umgebaut, 2015 im großen Stil und 2024 im Restaurant. Abgerissen und neu hingestellt wurde nie. Das Haus ist gewachsen wie ein Baum, Ring um Ring. Und wie die Schwestern.

Der Bogen, den der Architekt dem jungen Hans auf der Wiese eingeredet hat. Umgebaut wurde oft, abgerissen nie. © Hotel Petrus

Wer hier was macht

Die Arbeitsteilung der drei ist schnell erklärt. Christina ist die Chefin über alles, sie führt die Mitarbeiter und gilt im Haus als Deko-Queen, der kein schiefer Zweig entgeht. Brigitte koordiniert Küche und Service, kümmert sich als Sommelière um den Keller und entwirft nebenbei das halbe Haus, die Wellness- und Loft-Suiten stammen von ihr. Ihr Grundsatz lautet, dass nichts aussehen soll wie in einem Hotel. Die offene Küche im Restaurant könnte man sich deshalb genauso gut daheim hinstellen, sofern man daheim ein ausgedehntes Wohnzimmer hat.

Daniela verantwortet die Kommunikation und stellt sich lachend so vor: „Alles, was man liest, alle Fehler sind von mir.“ Agenturen habe man probiert, es sei jedes Mal in die Hose gegangen. „Wir haben ein Problem. Wir haben nämlich zu viele eigene Ideen.“ Also wird selbst geschrieben, selbst gestaltet, selbst getöpfert. Das Wochenprogramm bekommt vor dem Austeilen noch eine Blume, das Hausmagazin liegt gedruckt am Zimmer, weil das Handy im Urlaub gefälligst auch Urlaub haben soll. Perfekt ist das nicht immer. Soll es auch nichtsein. „Vielleicht liegt in dieser Imperfektion das, was uns ausmacht“, sagt sie. Und ja, ich kenne genug Häuser, die sich die Handarbeit ins Leitbild drucken lassen. Hier hingegen sieht man diese Hand. Auf jedem Zettel, an jedem Teller, in jedem Eck.

Offiziell hat das Petrus vier Sterne Superior, die Umstellung auf fünf läuft, weil internationale Buchungsplattformen nun einmal danach sortieren. Im Haus selbst kann man die Sterne lange suchen. „Ich verstecke meine Sterne überall“, sagt Daniela Aichner. Das Südtiroler Wettrüsten, bei dem irgendwer immer den längeren Pool hat, lassen die drei aus. „Größer, schneller, besser. Wo wollen wir denn hin?“ Einen Pool könne man fotografieren, Service müsse man erleben und das ist freilich nicht „instagramable“. Das ist als Geschäftsmodell deutlich mutiger, als es klingt, denn hier hilft kein Influencer-Marketing, hier geht es um Mundpropaganda. Aber die scheint prächtig zu funktionieren, was auch wenig verwunderlich ist. Denn wer einmal hier Zeit verbringen durfte, der will schnellstmöglich wiederkommen.

„Größer, schneller, besser. Wo wollen wir denn hin?“ Daniela Aichner

Das Buffet kommt zum Gast

Erklären lässt sich das alles wunderbar. Begreifen tut man es erst beim Frühstück. Das Buffet, diese Kampfzone in Adilette Funktionsunterwäsche, existiert hier nämlich nicht mehr, und zwar aus purem Trotz. Während der Pandemie waren Buffets in Italien erlaubt, allerdings nur mit Einweghandschuhen für die Gäste. Die Aichners hatten bis dahin nun jahrelang Plastik aus dem Haus und dem Betrieb geräumt und dachten nicht im Traum daran. „Wenn wir den Gast nicht ans Buffet bringen können, warum bringen wir dann nicht das Buffet zum Gast?“ Seither kommt das Frühstück auf einem langen Holzbrett an den Tisch. Das Süße steht in der Mitte, weil Deutsche und Italiener das Frühstück von entgegengesetzten Enden her beginnen, und das Brot wird extra präsentiert, weil der Mensch sein Brot sehen will, bevor er es nimmt.

Frühstück auf dem Brett statt Kampfzone am Buffet: Seit der Pandemie kommt alles an den Tisch. © Hotel Petrus

Was das mit einem Morgen macht, merkt man nach zehn Minuten. Man bleibt sitzen. Niemand muss im Sechs-Minuten-Takt ans Buffet hirschen, um dort mit dem Teller in der Hand hinter einem Fremden auf die Eierspeis zu warten. Man schaut stattdessen hinaus, wo der Tag langsam über den Berg kommt, man redet, man lässt sich nachschenken. Und irgendwann, zwischen dem zweiten Kaffee und der dritten Marmelade, ist man mit dem Nachbartisch im Gespräch, ohne zu wissen, wer angefangen hat. Die Zeit, die anderswo auf dem Weg zur Käseplatte verloren geht, liegt hier einfach auf dem Tisch herum. Man muss sie einfach nur nehmen und was draus machen.

Zwischen dem zweiten Kaffee und der dritten Marmelade. © Gregor Josel

Den Rest erledigt der Service. Vor dem Umbau des Restaurants haben die Schwestern ihre langjährigen Mitarbeiter gefragt, ob sie das Buffet zurückhaben wollen. Alle haben Nein gesagt. „Plötzlich ist jeder Mitarbeiter ein Gastgeber geworden“, sagt Daniela Aichner, und sie untertreibt. Jeder Kellner ist hier Gastgeber und Unterhalter in einer Person, er bringt die Marmelade und einen Schmäh dazu, er weiß am zweiten Tag, wer den Kaffee wie trinkt, wer abends welches Weinglas braucht und wer gestern auf welchem Gipfel war. Das ist ansteckender als jeder Schnupfen. Am Ende der Woche wünschen einander wildfremde Tische einen schönen Tag und erkundigen sich abends, wie die Tour war. Wer je in einem Hotelrestaurant zwanzig Paaren beim einvernehmlichen Anschweigen zugeschaut hat, weiß, was das bedeutet.

Entkommen kann man dieser Freundlichkeit übrigens nicht, ich habe es versucht. Irgendwo begegnet einem eine der drei Schwestern und will wissen, wie die Wanderung war. Man schleicht Richtung Bar, und die Gerti hat einen schon gesehen. Man kommt spät heim, und an der Rezeption sitzt der Hans und hat noch eine Geschichte. „Man kann sich bei uns nicht reinschleichen“, sagt Daniela Aichner, und das ist keine Drohung, sondern eine Zustandsbeschreibung. Wo die Familie gerade nicht hinkommt, übernimmt Lotte. Die Berner Sennenhündin des Hauses dreht ihre Runden mit der Gelassenheit einer Hoteldirektorin, hat den Überblick über sämtliche kleinen und großen Gäste und schaut verlässlich dort vorbei, wo gerade eine Hand frei ist. Ein Streichler, ein kurzer Blick, weiter zum nächsten Tisch.

Grenzübertritt in vier Tellern

Abends geht es in dem Geist weiter. Auf der Sonntagskarte standen bei uns Rosmarinfocaccia, Oktopussalat mit gebrannter Paprikacreme, Rinderkraftbrühe mit Fritatten und ein Risotto mit Blaubeeren, Gorgonzola und Pancetta. Das ist ein Grenzübertritt in vier Tellern, ganz ohne Brennerstau, und er gelingt: die Brühe so klar wie die Luft heroben, das Risotto süß, salzig und ein bissl verwegen. Vieles von dem, was auf den Teller kommt, hat der Hans am eigenen Gemüsehof gezogen. Die Weinkarte erklärt Kerner, Vernatsch und Lagrein gleich mit, samt Anbaufläche, den hauseigenen Lagrein „Petrus“ vom Weingut H. Lentsch gab es um 32 Euro die Flasche. Bei einem anderen Lagrein sitzt ein Herzerl, da hat jemand eine Meinung. Für die größere Oper gibt es die Kaminstube, die das Haus mit 16 von 20 Punkten im Gault Millau führt. Daniela Aichner hat für das alles eine Südtiroler Formel: „Es gibt vielleicht nicht so viel, aber das, was man kriegt, das ist gut.“

„Es gibt vielleicht nicht so viel, aber das, was man kriegt, das ist gut.“ Daniela Aichner

Und ja, schwimmen kann man auch. Das 25-Meter-Becken liegt zur Hälfte drinnen und zur Hälfte draußen, man taucht unter der Glasfront durch und kommt im Freien wieder herauf, wo das warme Wasser in die kalte Luft dampft und der Berg zuschaut. Dahinter warten Saunen, Ruheräume, viel Zirbenholz und ein Garten, der abends leuchtet. Das alles ist schön und großzügig und trotzdem nicht der Grund, warum man wiederkommt. Schöne Becken haben sie in Südtirol an jeder Ecke. Hier kommt man wieder wegen dieser besonderen Menschen hinter dem Namen Petrus.

Was die Nähe kostet

Geschenkt bekommt man das alles nicht. Die Fünf-Tage-Woche für rund 50 Mitarbeiter, Dienstpläne, die sich nach Fußballtraining und Eishockeyspielen richten, ein Frühstück, das getragen statt hingestellt wird: Das kostet Leute, und Leute kosten Geld. Die Preise sind entsprechend gestiegen, das sagt die Gastgeberin selbst. Und wer im Urlaub unsichtbar bleiben möchte, hat sich schlicht in der Tür geirrt. Der Empfang soll sich anfühlen, „wie wenn die Eltern deiner besten Freundin gerade einchecken“. Herzlich also, und nach den Regeln des Hauses.

Ich habe schon viele Häuser hier beschrieben, große, teure, preisgekrönte, und in den meisten war ich ein Gast mit Zimmernummer. Im Petrus kommt man nicht in irgendein Hotel. Man betritt den Lebensraum einer Familie, die hier (auf)gewachsen ist, die hier arbeitet, streitet, lacht und töpfert, und die einen mit ihrer Gastfreundschaft umarmt, wie man das sonst nicht kennt. Man wird hineingenommen, ohne gefragt zu werden, und stellt nach zwei Tagen fest, dass man sich benimmt wie daheim, nur besser gelaunt.

Angereist ist die WIENER-Redaktion im VW ID. Buzz, elektrisch und standesgemäß bis vor die Tür. Wie weit der Bulli kommt, hat Motorblock nachgezeichnet. © Gregor Josel

Kein fünfter Akt

Drei Töchter übernehmen ein Haus, in dem die Eltern noch jeden Tag stehen: Daraus hätte der Tschechow locker einen fünften Akt gemacht. In Reischach fällt das Drama aus. Hans hat sich zurückgenommen, er bestellt seinen Gemüsehof, macht im Winter den Skiverleih und sitzt abends an der Rezeption. Gerti kümmert sich um Housekeeping und Wäsche, ab und an ums Service und manchmal um ein bissl mehr, als ihr guttut. „Wir schicken niemanden weg“, sagt Daniela Aichner. Deshalb gebe es im Petrus keine Revolution, immer nur Evolution, in kleinen Schritten und mit Respekt vor dem, was schon da war. Zum Schluss stünden die Eltern dann ja doch da und erzählten stolz, was die Töchter wieder an Neuerungen angestellt haben.

Man kann das für Familienromantik halten. Oder man schaut noch einmal der Gerti zu, wie sie oben einschenkt, bis es unten ankommt, Glas für Glas, Etage für Etage, bis auch der letzte Gast etwas abbekommen hat. Olga, Mascha und Irina haben es in über hundert Jahren nicht nach Moskau geschafft. Brigitte, Christina und Daniela wüssten nicht, was sie dort sollten, denn ihre Bestimmung liegt hier, im Petrus, am Fuße des Kronplatz.

Hotel Petrus auf einen Blick

Adresse Reinthalstraße 11, 39031 Reischach/Bruneck, Südtirol, Italien Kategorie Vier Sterne Superior, 32 Zimmer und 18 Suiten Gastgeber Brigitte, Christina und Daniela Aichner mit ihren Eltern Gerti und Hans Küche Kein Buffet, Frühstück und Abendmenü werden serviert. Restaurant Kaminstube mit 16 von 20 Punkten im Gault&Millau (Angabe des Hauses) Betriebsruhe November sowie nach Ostern Anreise Die WIENER-Redaktion kam im VW ID. Buzz Web hotelpetrus.com

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