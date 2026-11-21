Weihnachten und Silvester feiert Martinhal heuer an zwei Orten in Portugal, am Atlantik in Sagres und am Tejo in Lissabon.

Foto: © Martinhal Resorts

Die Familienresorts setzen auf einen Santa-Claus-Lauf, portugiesische Festtagsküche mit Austern aus der Ria de Alvor und eine „Golden Years“-Silvesternacht, während die Kinder in der Mini-Disco toben.

Ich gestehe es gleich: Ich mag den Adventmarkt am Spittelberg, nur seine Temperaturen nicht. Irgendwann im Dezember steht man mit klammen Fingern da, der Punsch ist das einzig Warme im Umkreis von fünf Metern, und das Kind hinter einem fragt zum dritten Mal, wann endlich Christkind ist. Spätestens dann wird der Gedanke an einen Weihnachtsabend ohne Haube sehr konkret.

Genau diesen Gedanken bedient Martinhal. Die portugiesische Gruppe hat sich mit Fünf-Sterne-Häusern für Familien einen Namen gemacht, also Luxus, bei dem Kinder ausdrücklich erwünscht sind und die Eltern trotzdem einmal in Ruhe ein Glas Wein austrinken dürfen. Zu den Feiertagen fahren die beiden Häuser in Sagres und Lissabon ein eigenes Programm auf, und das liest sich erfreulich wenig nach Hotelprospekt.

Laufen mit dem Weihnachtsmann

Das Martinhal Sagres Beach Family Resort liegt ganz im Westen der Algarve, eingebettet in den Naturpark Costa Vicentina, nicht weit vom Cabo de São Vicente, wo Europa ins Meer kippt. Gewohnt wird in Designervillen und Hotelzimmern, die Kids Clubs nehmen Kinder ab sechs Monaten, ein Baby-Concierge kümmert sich um Fläschchen und Gitterbett. Der Heilige Abend beginnt hier nicht mit Warten aufs Christkind, sondern mit Bewegung: Am Village Square, dem Dorfplatz des Resorts, wärmen sich Groß und Klein auf, dann geht es gemeinsam mit Santa Claus auf den Weihnachtslauf. Am Nachmittag wird eigener Christbaumschmuck gebastelt, am Abend holt Fuchs Rafi, das Resort-Maskottchen, alle zum Tanz auf den Platz.

Was kommt auf den Tisch?

Das Heiligabend-Dinner servieren die Restaurants O Terraço und As Dunas, mit eigenen Gerichten für die Jüngsten und portugiesischen Klassikern für die Erwachsenen. Bei den Desserts wird es landestypisch: Fadennudelpudding, in Portugal als Aletria ein fixer Bestandteil der Weihnachtstafel, dazu Weihnachtsfritters mit Orangensirup von der Algarve. Am Christtag folgt ein Mittagsbuffet mit Austern aus der Ria de Alvor und Show Cooking, danach Weihnachtskuchen und eine Bûche. Für die Kinder gibt es Kinderschminken, Lebkuchenverzieren, Besuch vom Santa und am Abend einen Weihnachtsfilm mit Popcorn.

Silvester in Sagres startet sportlich mit einem „Bye Bye 2026“-Zirkeltraining, später werden Masken gebastelt. Am Abend gibt es nach dem Willkommenscocktail ein festliches Dinner mit Hummerschwanz auf Zucchinicreme oder Rinderfilet mit Foie-Gras-Kruste. Wer das neue Jahr lieber leise beginnt, legt sich im Finisterra Spa auf die Liege, Massagen mit Kokosöl und Fußbehandlungen von VOYA inklusive.

Golden Years am Tejo

Weiter nördlich spielt Lissabon seinen eigenen Trumpf aus. Durch die Stadt zieht der Duft von Bolo Rei, dem Königskuchen mit kandierten Früchten, die Elétricos rattern geschmückt durch die Gassen. Das Martinhal Lisbon Oriente liegt im modernen Osten der Stadt direkt am Ufer des Tejo. Ab 16. Dezember lädt der Raposinhos Kids Club zweimal täglich zu Geschichten, Rentier-Basteln und Silvester-Deko, zwischen 23. Dezember und 2. Jänner bietet das Finisterra Spa den Eltern Behandlungen wie den „Luxurious Facial“. Am Heiligen Abend gibt es ein Gala-Menü mit Enten-Confit-Dumplings und Lammkarree, die Kinder sind derweil im Kids Club bestens aufgehoben. Am Christtag kommt Santa vorbei, beim Kinderbuffet sprudelt ein Schokoladenbrunnen.

Zu Silvester steht das Haus unter dem Motto „Golden Years“. Nach dem Galadinner im Terrace Restaurant holen Musik und Tänzer den Glanz vergangener Jahrzehnte zurück, während die Kinder bei „Freeze Dance“ und Mini-Disco ihr eigenes Silvester feiern. Am 1. Jänner 2027 versammelt ein Neujahrsbrunch alle wieder an einem Tisch. Lissabon im Licht hat der WIENER übrigens schon im goldenen Herbst durchgekostet; wer lieber in den Winter flüchtet, findet in Montenegro das Gegenprogramm mit Kamin.

Wie kommt man aus Österreich hin?

Lissabon ist von Wien aus direkt erreichbar, etwa mit TAP Air Portugal in rund dreieinhalb Stunden. Für Sagres ist Faro der nächstgelegene große Flughafen, von dort geht es mit dem Auto weiter an die Westspitze der Algarve. Die Arrangements für Weihnachten und Silvester bei Martinhal sind direkt über martinhal.com buchbar.

Martinhal zu Weihnachten und Silvester

Häuser: Martinhal Sagres Beach Family Resort (Sagres, Algarve) und Martinhal Lisbon Oriente (Lissabon)

Termine: Heiliger Abend 24. Dezember, Christtag 25. Dezember, Silvester 31. Dezember 2026, Neujahrsbrunch 1. Jänner 2027

Kinderbetreuung: Kids Clubs ab sechs Monaten (Sagres), Raposinhos Kids Club ab 16. Dezember (Lissabon)

Web: martinhal.com

Bleibt die Frage, was aus dem Punsch wird. Er wird ersetzt, durch einen Galão auf der Terrasse, mit Blick auf ein Meer, das im Dezember ziemlich unbeeindruckt glitzert. Die Finger bleiben auch so warm.

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