North Sentinel Island. Alles klar, Herr Missionar?

Er kam aus Amerika und war ein Missionar. Der 27-jährige John Allen Chau war von Kopf bis Fuß auf Jesus eingestellt. Den er geschätzten 100 Bewohnern der North Sentinel-Insel unbedingt vorstellen wollte. Also fuhr er hin, allen Warnungen zum Trotz, voll des Glaubens, Gott werde ihn schützen. Und in der Tat prallte der erste Pfeil an seiner Bibel ab. Das wars aber in Sachen Schutz.

Jetzt ist er tot, von Pfeilen durchbohrt. Wahrer Glaube ist nicht unblöd. Weil es sich bei den Insulanern um eine primitive Kultur handelt, wurde nach Gründen gar nicht erst gefragt, Steinzeitmenschen sind halt so, oder?

Aber Gründe – soll heißen: historische Erfahrungen, aus denen die Sentinelesen Konsequenzen zogen – gab es in der Tat. Ein Twitterer verwies auf einen Militär namens Maurice Vidal Portman, im 19. Jahrhundert dort stationiert. Tatsächlich ist im Archiv der City-Uni New York eine Arbeit über diesen Portman zu finden. Titel: „Barbarische Körper, zivilisierte Freuden“. Demnach hatte der Offizier zwischen 1879 und 1900 dort als „Anthropologe“ perverse Spiele mit ihnen getrieben, sie brutal „diszipliniert“ und einen Virus hinterlassen, der den Stamm extrem dezimierte. Tatsächlich belief sich die letzte „Volkszählung“ (im Jahr 2001) auf 39 Bewohner. Schwer zu sagen, wieviele Einwohner North Sentinel Island im 19. Jahrhundert hatte. Zu respektieren ist jedenfalls, dass ein Volk auf einen Lifestyle beharrt, der seit vermuteten 60 000 Jahren der ihre ist. Und eins ist verhältnismäßig leicht zu verstehen: Du musst kein Primitivling sein, um nach der vom britischen Offizier aufgetischten Erfahrung zu beschließen, dass so ein weißer Koffer nie wieder auf die Insel kommt. Die eigentliche Frage – was bringt einen Naivling auf Jesustrip dazu, alle Warnungen zu ignorieren? – bleibt ein Fall für Psychologen.

Quelle: academia.eu/savage_bodies_civilized_pleasures, Titelfoto: Mr Minton, Lizenz: CC BY 2.0