Der Ort, an dem die Ikos-Geschichte 2015 begann, bekommt zum Saisonstart 2027 ein neues Gesicht: Alle 290 Zimmer und Suiten des Ikos Oceania auf Chalkidiki werden umgestaltet.

Elegant ist es, wenn eine Marke ihr Erstlingswerk nicht in Gold gießt, sondern noch einmal anfasst. Ikos Resorts, Anbieter von Luxus-All-inclusive an Griechenlands und Spaniens Küsten, tut genau das mit dem Haus, das den Ton für alle folgenden angegeben hat.

Chalkidiki zieht ein

Die neuen Interieurs holen sich ihre Farben aus der Landschaft der Halbinsel, wo Meer auf Waldhänge trifft: helles Holz, Naturstoffe und eine Palette in Naturtönen. Balkone, Terrassen und private Gärten sind so möbliert, dass der Blick auf die Ägäis und am Horizont auf den Olymp zur Hauptsache wird.

Umgestaltet wird die gesamte Bandbreite, von Doppelzimmern über Junior Suiten bis zu den großzügigen Suiten der Deluxe Collection. Auch der rund um die Uhr verfügbare Zimmerservice wird ausgebaut. Gäste der Deluxe Collection behalten ihre Privilegien: eigene Bereiche am Strand und am Pool sowie einen persönlichen Concierge.

Villen mit eigenem Pool

Auf Korfu erneuert Ikos Dassia 2027 seine Drei-Schlafzimmer-Villen: Meerblick, privater Pool und direkter Strandzugang, ausgestattet mit Naturstein und Holz, strukturierten Stoffen und ruhigen Farben. Die Villen gelten als erste Wahl für größere Familien und Gruppen an der Ostküste der Insel. Im Haus warten acht Restaurants, ein Spa und das Programm „Local Discovery“ für Ausflüge in die Umgebung.

Früh buchen, früh sparen

Wer von 16. September bis 1. November 2026 einen Aufenthalt in der Deluxe Collection für 2027 bucht, spart bis zu 15 Prozent auf die beste verfügbare Rate. Für Familien gilt 2027: In den Villen zahlen nur zwei Personen, die übrigen Familienmitglieder wohnen im Rahmen der Maximalbelegung frei. In Familienzimmern aller Ikos-Häuser bleibt ein Kind unter zwölf Jahren kostenfrei, in Ein-Schlafzimmer-Suiten gibt es für das zweite Kind und Gäste ab zwölf Ermäßigungen je nach Kategorie und Saison.

Die Saison eröffnet am 25. März mit Ikos Dassia, Ikos Olivia, Ikos Andalusia und Ikos Porto Petro. Ikos Oceania und Ikos Odisia folgen am 15. April, Ikos Aria am 22. April, Ikos Kissamos am 29. April. Österreichische Preise liefert die Aussendung nicht, sie sind bei Ikos oder im Reisebüro anzufragen. Gebucht wird über ikosresorts.com.

WIENER Newsletter Zeitgeist ins Postfach. Zweimal im Monat die besten Geschichten der Redaktion und exklusive Angebote. Frech, kuratiert, kostenlos. E-Mail-Adresse Kostenlos abonnieren Double-Opt-in · jederzeit abbestellbar · kein Spam.