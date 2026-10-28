Das Hotel Das Traunsee in Traunkirchen nimmt ab sofort nur noch erwachsene Gäste auf. Familien übersiedeln ins Schwesterhaus Hotel Post am See, das zweite Hideaway der Familie Gröller.

Es gibt Orte, an denen der Alltag von selbst leiser wird. Vor den Fenstern liegt der Traunsee, der Blick verliert sich in den Bergen, und die To-do-Liste verliert ihre Dringlichkeit. Das Vier-Sterne-Superior-Haus von Monika und Wolfgang Gröller setzt damit ganz auf Adults only: Ruhe für Paare und Freundinnen, die Zeit füreinander haben wollen.

Ein Haus, zwei Adressen

Die Aufteilung ist klar: Das Traunsee gehört den Erwachsenen, im Hotel Post am See, wenige Schritte entfernt, sind Familien bestens aufgehoben. Dort lockt auch die Contemporary Bar, die der Falstaff Barguide 2025 zur „Neueröffnung des Jahres“ kürte. Mit der Poststube 1327 und dem Casual-Food-Sharing-Restaurant in der Belétage ist der kulinarische Kosmos unter der Gesamtleitung von Lukas Nagl komplett.

Sterneküche am Wasser

Das Restaurant Bootshaus unter Sternekoch Lukas Nagl trägt einen Michelin-Stern und vier Gault&Millau-Hauben. Im Herbst beginnt am Traunsee für viele Fischarten die Schonzeit, in der Küche startet dafür eine kreative Phase: Im November rückt Wildgeflügel vom Salzkammergut-See in den Mittelpunkt, ergänzt durch gereiften Fisch. Dazu gibt es Schnapsverkostung, „How to Kaiserschmarrn“, „Fisch & Koch“ und „Social Wine“ mit der Gault&Millau-Sommelière 2025, Katharina Gnigler.

Vom Steg ins Wasser

Das kleine SeeSPA hat einen privaten Badesteg, eine finnische Sauna mit Blick auf den Traunstein, Biosauna, Infrarotkabine, Dampfbad und Eisgrotte. Der Traunsee ist nur einen Sprung entfernt, wer will, geht eisbaden, übt Breathwork oder erlebt eine Kakaozeremonie. Massagen und Anwendungen gibt es mit Naturkosmetik. Rundherum wartet das Salzkammergut für Wander- und Biketouren, Gmunden und Bad Ischl sind nicht weit.

Body & Soul im Detail

Paket: Body & Soul, vier Nächte im Seezimmer mit Balkon und Panoramablick, Genussfrühstück, tägliches Vier-Gang-Abendmenü, Nutzung des SeeSPA, eine Flasche Sekt am Zimmer, 50-Euro-Gutschein für Massage oder Anwendung, Erlebnisprogramm

Preis: ab 774,50 Euro pro Person, 703 Euro bei Anreise am Sonntag

Buchbar: 14. September bis 1. November 2026, 5. November bis 20. Dezember 2026 (Do bis Mo), 19. März bis 25. Juni 2027

Adresse: Das Traunsee – Das Hotel zum See 4*S, Klosterplatz 4, 4801 Traunkirchen, +43 7617 2216, dastraunsee.at

Der Alltag bleibt draußen, nur der See darf mit.

Fotos: © Das Traunsee / Gröller Hospitality

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