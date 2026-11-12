Am Südende der Toskana-Insel Giglio steht ein Leuchtturm, in dem man heute in vier Suiten mit Meerblick schläft. Das Faro Capel Rosso ist ein historischer Leuchtturm, zum Boutique-Hotel umgebaut, abgeschieden und gerade außerhalb der Sommersaison am schönsten.

© Faro Capel Rosso

Ein Leuchtturm hat einen Job: Er will gesehen werden, damit andere ihm ausweichen. Das Faro Capel Rosso dreht das um. Hier kommt man absichtlich an, mit Koffer, und bleibt, bis das Licht über dem Meer weich wird. Die roten und weißen Querstreifen des Hauses sind schon von weitem zu erkennen, das Dorf dagegen ist weit weg.

Nächster Nachbar: das Mittelmeer, die Macchia und ein Pfad, der zum Haus führt. © Faro Capel Rosso

Herbst ab 700 Euro

Der Leuchtturm liegt im Nationalpark Toskanischer Archipel, und gerade jetzt, wenn die Badegäste weg sind, wird es interessant. Das Haus wirbt mit Wanderwegen durch Macchia und Granitfelsen, mit Weinbergen an Steillagen und mit lokalen Traditionen. Im Herbst verkauft das Hotel ein Paket: zwei Nächte für zwei Personen in der 45-Quadratmeter-Suite, mit Frühstück, einem frisch gekochten Abendessen, Zugang zum Whirlpool, einer Wanderung mit Naturführer und den Transfers von und nach Giglio Porto. Der Preis liegt laut Hotelwebsite bei 700 Euro pro Person. Wer nach der ersten Regenzeit unterwegs ist, kann bei der Wanderung mit etwas Glück Pilze beobachten, gesammelt wird nur nach den geltenden Vorschriften. Wie lange das Angebot gilt, nennt die Seite nicht.

Vom Festland zum Kap

Das Auto bleibt am Festland. Man fährt nach Porto Santo Stefano, stellt den Wagen ab und nimmt die Fähre nach Giglio Porto als Fußpassagier. Die Strecke bedient unter anderem die Reederei Maregiglio. Das Hotel übernimmt laut eigener Angabe die Kosten, die für die Überfahrt des Autos angefallen wären, und holt Gäste in Giglio Porto mit einem eigenen Transfer ab. Wer es klassisch mag, geht das letzte Stück zu Fuß über einen alten Maultierpfad, oder legt mit dem Schlauchboot am privaten Steg an. Die Strecke von Österreich bis Porto Santo Stefano plant man vorab selbst, die Fährzeiten gibt es bei der Reederei.

Rotwein aus Florenz

Seit Kurzem hat der Turm auch einen eigenen Wein. „Capel Rosso 1883“ heißt der Rotwein der Familie Mura, ein Sangiovese mit Merlot aus den Hügeln rund um Florenz. Der Name ist eine Hommage an die Geschichte des Leuchtturms, die Trauben kommen aus der anderen Hälfte der Toskana, das Meer liefert den Rest. Gebracht haben ihn drei unternehmerische Schwestern aus Florenz, die den Leuchtturm führen. Gäste können ihn direkt im Haus verkosten. Wer Florenz lieber mit Stadtmauern kennt, wird im Beitrag „Florenz hinter eigenen Mauern“ fündig.

Der Wein ist nicht der Anlass für die Reise, sondern deren Schlusspunkt. Wer einen Leuchtturm sucht, um Ruhe zu haben, findet nach der Wanderung ein Glas Rotwein, das zum Haus gehört wie die Lampe auf dem Turm. Am Ende gilt, was jeder Leuchtturm schon immer wusste: Es gibt einen Grund, am Rand der Welt zu sein, und man sieht ihn am besten, wenn die Saison vorbei ist.

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