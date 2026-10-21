Der Herbst zählt zu den schönsten Reisezeiten Italiens: mildere Temperaturen, warme Farben, Landschaften, die sich von ihrer ursprünglichsten Seite zeigen. Die Boutique-Hotelgruppe Aethos hat dafür gleich vier Adressen im Programm.

Mit Aethos Monterosa, Aethos Milan, Aethos Saragano und Aethos Sardinia betreibt die auf informellen Luxus und kulturelle Immersion setzende Marke vier Häuser, die den Übergang von Sommer zu Winter auf ganz unterschiedliche Weise erlebbar machen – von den letzten Bergwanderungen bis zur Trüffelsaison.

Monterosa: die letzten Bergtage

Im Valle di Ayas bringen September und die ersten Oktobertage noch einmal klare Bergluft und goldene Wälder, ideal für Wanderungen und Radtouren. Danach warten beheizter Außenpool, Hot Tubs, Sauna und Spa. Aethos Monterosa schließt am 27. September für die Saison und öffnet am 4. Dezember wieder zum Skisaisonstart.

Mailand im schönsten Licht

Aethos Milan startet nach umfassender Renovierung als eines der jüngsten Fünf-Sterne-Häuser der Stadt in den Herbst. Ab 8. September wird das Restaurant Cima zum „The Doping Milano Dining Room“ und erweitert die hauseigene Mixology-Bar um ein vollwertiges Restaurantkonzept, im Oktober feiert „The Doping“ mit Sonntagsbrunch und Live-Musik am Donnerstagabend Geburtstag.

Saragano: Umbriens Erntezeit

Weinlese, Olivenernte und Trüffelsaison prägen im Herbst das Leben in Umbrien. Aethos Saragano bietet dazu geführte Touren durch Anwesen und Landschaft auf der Suche nach Kräutern, Pilzen und Trüffeln, kulinarisch begleitet vom neuen Restaurantkonzept „Brace“ mit offener Flamme und regionalen Zutaten.

Sardinien ohne Andrang

Nach einer rekordverdächtigen Sommersaison lädt Aethos Sardinia noch einmal zu warmen Tagen an der Costa Smeralda, bevor das Haus am 10. Oktober für die Saison schließt und im Frühjahr wieder öffnet – die ruhigste Zeit, um die Küste ohne sommerlichen Trubel zu erleben.

Weitere Informationen und Verfügbarkeiten gibt es unter aethos.com. Konkrete Preise nennt die Hotelgruppe nicht – wer eine der vier Adressen ansteuert, bucht direkt über die jeweilige Häuserseite.

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