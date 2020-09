Der französische Traditions-Fußballklub Paris Saint-Germain und Hauptsponsor ALL – Accor Live Limitless präsentieren die neuen Trikots für die Saison 2020/21. Eines davon kann Dir gehören!

Auch wenn es mit dem Titel der Champions League knapp nichts geworden ist: in Paris wird zur Saison 2020/21 trotzdem gefeiert. Denn der zig-fache französische Meister, Cupsieger sowie UEFA-Cup-Sieger begeht sein 50-jähriges Jubiläum und präsentiert dazu völlig neu gestaltete Trikots.

Starker Partner. Seit der Saison 2019/2020 ist das Lifestyle Loyalty Programm von Accor „ALL – Accor Live Limitless“ Hauptpartner und offizieller Trikotsponsor. In den aktuell sowohl für den Sport als auch die Toursitik herausfordernden Zeiten eine besonders wichtige Allianz, denn: ALL möchte weltweit nach der langen Pause die Fußball-Leidenschaft der Fans wiederbeleben und gleichzeitig ihre Reiselust durch die Wiederentdeckung von 5.000 Hotels und Apartmentanlagen in 110 Ländern neu entfachen.

Für Fans des Vereins und/oder Hobbysportler verlost der WIENER gemeinsam mit Accor zwei dieser neuen Trikots. Und wer weiß, vielleicht ist dann nächstes Jahr ein erneutes Mitfiebern in der Champions League möglich, stets nach dem Motto Adrenalinrausch. Sportliche Höchstleistungen. Limitless Sports.

Auf jedem Fall dann bestens gekleidet!

Jetzt mitmachen und eines von zwei brandneuen Original-Trikots der kommenden Saison von Paris Saint-Germain gewinnen!





Teilnahmeschluss: 30.09.2020