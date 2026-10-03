Nach dem ersten Auftakt im April hat die Wiener Parfümerie Nägele & Strubell erneut zum In-House Press Day geladen. In der Lounge am Graben 27 standen diesmal fünf internationale Beauty-Marken im Zentrum, von Schweizer Zellkosmetik bis zur Pariser Nischenparfümerie.

Kein Ladentisch, keine Warteschlange: Statt des üblichen Stöberns zwischen den Regalen trafen Content Creator:innen und Medienvertreter:innen die Marken diesmal in entspannter Atmosphäre, mit Expert:innen zum Anfassen und Nachfragen. Schon im April hatte das Format mit Guerlain, myBlend, Oribe, Valmont, Vinoble Cosmetics, Darling und den Düften von Laboratorio Olfattivo Premiere gefeiert, diesmal war die Markenauswahl eine komplett neue.

Gäste testen Duftproben beim zweiten In-House Press Day am Graben. Foto: Nägele & Strubell / SPREAD PR

Pflege, die man spüren soll

Cellcosmet steht für Schweizer Hautpflege mit wissenschaftlichem Anspruch und langjähriger Erfahrung in der Zellkosmetik. Beim Press Day standen die Wirkstoffe und individuellen Pflegeroutinen im Fokus, ganz nach dem Motto, Pflege erlebbar zu machen.

Cellcosmet Cellular Lotion: Schweizer Zellkosmetik zum Anfassen. Foto: Nägele & Strubell / SPREAD PR

Die Kraft der Pflanzen

Das französische Familienunternehmen Clarins wurde 1954 von Jacques Courtin-Clarins gegründet und lässt bis heute vor allem die Natur sprechen. In den eigenen Laboren in Frankreich untersucht die Marke jedes Jahr zahlreiche neue Pflanzenextrakte, die eigens für Clarins von Ethnobotaniker:innen zusammengetragen werden. Neben der Hautpflege zeigte Clarins beim Press Day auch ausgewählte Make-up-Produkte.

Ein Rohstoff wird zum Star

Eine olfaktorische Entdeckungsreise bot Matière Première, gegründet vom Parfümeur Aurélien Guichard. Jeder Duft der französischen Nischenmarke baut auf der Überdosierung eines einzigen natürlichen Inhaltsstoffs auf, ausgewählte Rohstoffe wie Rose Centifolia, Tuberose und Lavandin kultiviert Guichard selbst auf einem Ecocert-zertifizierten Landgut in der Region Grasse. Die Düfte sind vegan und phthalatfrei und verzichten auf zugesetzte Farbstoffe.

Vanilla Powder von Matière Première: ein Rohstoff, überdosiert bis zum Charakterduft. Foto: Nägele & Strubell / SPREAD PR

Zellen, Moos und ein neues Serum

Innovative Pflegekonzepte standen bei Sophie’s Garden im Mittelpunkt. Die Schweizer Luxuspflegemarke setzt auf den eigens entwickelten Cell Conductor Complex, mit der neuen Linie Mon Olive Longévité rückt nun ein Stammzell-Extrakt aus der Olive sowie Funarine, gewonnen aus Schweizer Hochlandmoos, ins Zentrum. Produziert wird nach eigenen Mindful-Clean-Beauty-Standards, ergänzt um ein Refill-System bei ausgewählten Produkten.

Parfum als Kunstform

Mit Guerlain war eine der traditionsreichsten französischen Beauty-Maisons vertreten, seit 1828 steht das Haus für die Verbindung von Haute Parfumerie und Haute Cosmétique. Ein besonderes Zuhause hat die Marke am Graben 27 ohnehin schon: Im Guerlain Salon de Parfums bei Nägele & Strubell lässt sich die Kollektion L’Art & La Matière in einem eigenen, diskreten Rahmen entdecken.

Die Lounge am Graben 27 wurde noch einmal zum Treffpunkt für Beauty-Insider. Foto: Nägele & Strubell / SPREAD PR

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