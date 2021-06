Ein Hoch auf alle Papas!

Am 13. Juni ist wieder einmal Vatertag, und das heißt: Papa hat die Oberhoheit über die Fernbedienung, darf mal faul auf der Couch liegenbleiben und sich von der Familie feiern lassen.

Zum Wohlfühlen und Genießen hat der WIENER ein zwei-teiliges Paket für alle Väter, Papas, Daddies, Ersatz-, Groß- und geistigen Väter und jene, die all das noch werden wollen, geschnürt. Zu gewinnen gibt es das gesamte Paket insgesamt drei Mal.

Teilnahmeschluss für das Vatertag-Gewinnspiel ist der 13. Juni 2021.

Ein leerer Sack steht nicht…

Ein besonderer Whisky-Luxus

Der bekannte Blend Chivas Regal durfte für den Chivas XV nicht nur 15 Jahre reifen, sondern erhielt sein Finish in Cognac Fässern aus der Region „Grande Champagne“. Eine reiche, veredelte und samtige Interpretation des gewohnten Chivas Regal-Geschmacks. Für den stilvollen Genuss zu Hause gibt es für Papa dazu zwei schwere Tumbler, wenn es unterwegs auch mal etwas gehobener sein soll, einen edlen Flachmann im Lederetui.

Sportlich bleiben!

Damit Papa fit bleibt, muss er nicht nur regelmäßig Sport treiben, sondern seinem Körper auch viel Flüssigkeit zuführen. Der Bio Sportdrink von Höllinger aus Direktsaft von Apfel oder Johannisbeere mit natürlichem Magnesium aus der magnesiumhältigsten Quelle Österreichs ist nicht nur wichtiger Elektrolyt-Lieferant, sondern schmeckt auch richtig gut. Immer dabei auch: ein flauschiges Sporthandtuch!

Heiß, heißer, Grillpaket

Fast drei Viertel aller ÖsterreicherInnen sind Vielgriller und heizen den Griller von Mai bis September ein- bis zweimal pro Woche an. Ob Burger, gegrilltes Gemüse oder saftiges Fleisch: Ohne den passenden Begleiter schmeckt das beste Grillgut nur halb so gut. Und wer liefert die besten? Richtig, Mautner Markhof! Im Paket enthalten sind mehrere Senfarten, Kren, Joghurt Dressing, Apfelessig Barrique, Hugolunder und außerdem noch eine Grillzange und ein Grillhandschuh.

VielERlei – ein Potpourri für Er

Trendbewusst

Runde Brillen sind nach wie vor im Trend und schmeicheln sowohl eckigen als auch ovalen und länglichen Gesichtsformen. Das hört der modetrendbewusste Papa von heute gern, kann er mit der Unisex Rodenstock-Sonnenbrille R3312a in der Farbkombi brownstructured/gunmetal aus der Retro Classic Serie dann wunderbar dem angesagten Retro-Look huldigen.

Intensiv. Edgy. Ikonisch.

Diese drei Worte beschreiben nicht nur Lenny Kravitz, selbst Vater einer Tochter, sondern auch Y Le Parfum das die Rocklegende als Marken Ambassador vertritt. Das Parfum steht für eine neue Ära der Intensität, geprägt von reiner Frische und aufregendem Fougère. Der Kontrast von vibrierendem Lavendel und schwarzem Zedernholz macht die intensivste Interpretation von Y zum olfaktorischen Power- Statement – verstärkt durch den langanhaltenden, erfrischend sinnlichen Nachhall.

Vintage Flair aus Dänemark

Jeder Dad, der skandinavisches Design schätzt und auf Sneakers steht, kommt an dieser weißen Vintage-Pracht nicht vorbei. In dem Low-top Retro-Sneaker von Copenhagen ist Velours- und Glattleder verarbeitet, innen z.B. fürs Futter und die herausnehmbare Sohle.

Design aus Kopenhagen & Leder aus Italien – das Schuh gewordene „match made in heaven“ gibt es in den Größen 43 oder 44 zu gewinnen.

Ganz dufte, Papa

Das La Biosthétique Eau de Toilette Homme sorgt für einen sinnlich, männlichen Duft. Es unterstreicht die Individualität der Persönlichkeit und fasziniert mit einer außergewöhnlichen Duftkomposition: frisch, grün, würzig, nur leicht blumig und mit einem Tonka-Leder-Moschus-betonten, holzigen Fond. Klingt hervorragend, riecht auch so!

Bruce im Dreierpack

Am Feiertag mal die Beine hochlegen und Bruce Willis dabei zusehen, wie er wieder mal mit ordentlich Schmackes den Bösewichten das Handwerk legt – das mag Papa! Egal ob gegen eine gemeine Homeinvasion-Bande, im Zeugenschutz oder gegen terroristische Gangster, Bruce gewinnt am Ende immer. Schließlich ist er ja im echten Leben auch fünffacher Papa, da macht man auch einiges durch!

Nicht alles muss man selber machen

Ein dynamisch frischer Duft für wahren Helden – unsere Väter, die die Dinge selbst in die Hand nehmen und bei egal welcher Herausforderung lässig die Ärmel hochkrempeln. TABAC Craftsman besticht durch seine Zeitlosigkeit und sein markantes Aroma. Ein Duft, der durch die vibrierende Kombination aus Zitrusnoten und Pfeffer im Auftakt Aufmerksamkeit erregt, durch die sinnliche Tonkabohne Wärme und Modernität ausstrahlt und im Fond in eine Basis aus Hölzern und Leder taucht. Für einen duftvollen Vatertag.

Splish, splash

Ideal nach dem Sport und vor der Kinderbetreuung wirkt der Energy Body Splash von Declaré herrlich vitalisierend, spendet neue Energie und versorgt die Haut mit erfrischender Feuchtigkeit. Einfach das angenehm prickelnde, aktivierende Gefühl auf der Haut genießen. Ultra leicht, herrlich frisch, ohne Kleben.

Heute schon an morgen denken

Wer sich schon etwas länger an den lieben Kinderleins oder gar schon an den Enkerln erfreut, dem spenden wir diese umfassende Anti-Age Creme von Juvena, die dank des Rejuven® Skin Complex die Haut in der Tiefe revitalisiert und hilft, die Zeichen der Zeit wie Falten, Müdigkeit und Altersflecken sichtbar zu vermindern. Für glatte, erfrischte Haut mit neuer Energie.

Zeit für sich

Papas legen sich mitunter notgedrungen eine dicke Haut zu, auch diese muss aber regelmäßig gepflegt werden: Das Men Intense Face Serum von Neosino unterstützt die sensible Gesichtshaut aktiv dabei, ihre Straffheit und Vitalität zu behalten. Neben drei verschiedenen Hyaluronarten wurden dem Men Intense Face Serum die besonders wirksamen Stoffe Argireline, Antarcticine, Taurin, Edelweiß und Bisabolol eingearbeitet.

Gemeinsam sind sie stark

Drei Funktionen clever kombiniert: Der Remington Durable Pro rasiert jede Bartlänge gründlich, formt & stylt Bartlinien mit Leichtigkeit und trimmt dank verschiedener Aufsteckkämme den Bart präzise.

Gestern ist es spät geworden, und du musst trotzdem früh auf? Die Müdigkeit kannst du ganz einfach mit der Gesichtsbürste von Remington bekämpfen. In nur 60 Sekunden entfernen die Borsten Unreinheiten, reinigen Stoppeln und bereiten die Haut auf eine glattere Rasur vor.

