Er ist zurück – Hader on Ice!

Der unbestritten beste deutschsprachige Kabarettist unserer Zeit kommt auf die Bühnen zurück. In Hader-Dimen­sionen recht kurz gefasste 17 Jahre nach „Hader muss weg“ feiert sein neues Solo „HADER ON ICE“ am 10. Juni im Stadtsaal Wien Premiere.

Fotos: Lukas Beck

„Immer ist irgendwas.“ So startet der Pressetext zum lang erwarteten, neuen Soloprogramm von Josef Hader. Ein Satz, der, wenn man Haders Arbeit zu kennen meint, einiges vorhersagt. Man kann ihn förmlich hören. Grantig, unzufrieden, stets ein langgezogenes „Na geeeeh!“ auf den Lippen. Oder geht es vielleicht doch um ganz was anderes? Um das Altwerden vielleicht? Den Klimawandel? Rechte Politiker oder am Ende doch linke? Und wie schaut’s aus mit dem Planeten? Der Gentechnik? Den Pflanzen? Den Insekten? Wollen sie wirklich alle nur eines, nämlich dem Volks-Rock-’n’-Roll an den Kragen? Photosynthese ist ja vielleicht am Ende doch mehr als ein Begriff aus dem Biologie-Unterricht an der Schule ­damals. Seid gewarnt. Und auf der (Alu-)Hut!

Regie beim neuen Programm führt Petra Dobetsberger, das geniale Bild fürs Plakat schoss einmal mehr Lukas Beck. Die ersten Termine finden am 10. Juni im Stadtsaal, am 13. Juni im Orpheum und dann ab 12. Juli im Gast­garten des Schutzhauses zur Zukunft statt. Ab Herbst dann, geöffnete Theater und Dings vorausgesetzt, geht’s in die Bundesländer und ins internationale Ausland.

HADER ON ICE – Premiere am 10. 6. 2021, Stadtsaal, Wien. Tickets unter www.hader.at, www.oeticket.at und in den jeweiligen Spielstädten.