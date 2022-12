Thomas Sabo Last Minute Gift Guide

Charm Club

Inspiriert von der Ästhetik der Polarwelt und deren eisigem Funkeln, entführt der Charm Club in der neuen Saison zu einer besonderen Expedition in eisige Gefilde: Dreidimensional gestaltete Tiere und funkelnde Schneeflocken zieren sowohl die filigranen Designs der Charming Collection als auch die symbolträchtigen Charms.

Die neue Charming Polar World Kollektion feiert mit einer Vielzahl zart schimmernder Steine an zarten Kreationen die Schönheit des Winters und des Schnees. Polarfuchs und Pinguin sind stilisiert in verspielten 3D-Designs, die für eine lebendige Optik teilweise in Handarbeit mit Kaltemaille bemalt wurden. Sowohl in eisig funkelndem, poliertem 925er Sterlingsilber als auch mit hochwertiger 18-Karat-Roségold-Vergoldung erstrahlen die mit weißen Zirkonia-Steinen handbesetzten Schneeflocken an Ringen, Ketten, Armbändern und Ohrringen und zaubern ein winterliches Funkeln.

Rise & Shine

Kreationen, die die Schönheit des Winters feiern: THOMAS SABO präsentiert mit der Rise & Shine Kollektion eine neue TS Exclusive Serie, die vom besonderen Strahlen der Wintersonne und des Eises inspiriert ist. Glamouröse und opulent gestaltete Schmuckstücke laden ein, das Leben in all seinen Facetten zu genießen.

Die romantischen und detailverliebt gestalteten Statement-Pieces der Rise & Shine Schmuckserie stehen für Glamour und Handwerkskunst. Inspiriert von der Wintersonne, erstrahlen an den handgefertigten, außergewöhnlichen Designs unzählige weiße Zirkonia-Steine, Milky-Quartz-Steine und schimmernde Süßwasserzuchtperlen. Dank unterschiedlicher Fassungen und Techniken entstehen opulent funkelnde Cluster. Die Strahlen der Sonne finden sich – stilisiert aus poliertem Sterlingsilber – auch als Ketten und facettierte Elemente in den Designs wieder. Die TS Exclusive Kreationen sind ein Synonym für die zeitlose, hochwertige Ästhetik der Sterling Silver Linie und umfassen eine kuratierte und stetig wachsende Auswahl an ikonischen Designcodes von THOMAS SABO. Für jedes Design bezeichnend ist seine einzigartige, sorgsame Verarbeitung mit hohen qualitativen Ansprüchen an Ästhetik, Materialien und die Herstellung in Handarbeit.

Zeitmesser

Glamouröses Design und kunstvolle Details: Die Uhrenkollektion der Herbst/Winter-Saison 2022 von THOMAS SABO verkörpert die Schönheit der Natur. Die mit höchster Präzision gefertigten Zeitmesser haben eine tiefe Symbolkraft und unterstreichen die eigene Persönlichkeit.

Die Polar Spirit Armbanduhren sind inspiriert von der Rise & Shine Schmucklinie von THOMAS SABO und eignen sich dank handgesetzter Zirkoniasteine perfekt, um mit der Wintersonne zu strahlen. Zudem sind sie mit blauem oder weißem Zifferblatt erhältlich. Als Highlight glänzt eine geometrische und in verschiedenen Ebenen gestaltete Schneeflocke in 3D-Optik auf dem Zifferblatt. Edle Milanaisearmbänder runden das Design des eleganten Zeitmessers ab.

SABOTEUR präsentiert die „Sacra“ Kollektion

„Sacra“-Kollektion gewährt einen ersten Einblick in die mysteriöse, aufregende Welt von SABOTEUR. „Sacra“-Schmuckstücke sind mystisch aufgeladen, inmitten eines Spiels der uralt geheimnisvollen und modern futuristischen Symboliken. Die perfekten Proportionen, inspiriert von der Vollkommenheit des Kosmos haben die „Elemental“- und „Sacra“-Kollektion gemeinsam.

Für das Design von „Sacra“ zeichnete sich Rita Sabo verantwortlich. Für die Künstlerin und Frau von Thomas Sabo leben ihre Entwürfe von dem Zusammenspiel maskuliner und femininer Energie und allem dazwischen, dem Raum inmitten zweier Pole und wie diese einander inspirieren und ernähren. Einen gewissen Schwerpunkt gab es dabei in Rita Sabos Prozess der Inspiration: „Ich habe mich auf göttliche feminine Energie konzentriert“, erklärt die Designerin. „Mein Fokus war ihre Stärke und ihr beschützender Charakter – denn als junge Mutter weiß ich, wie souverän und eindrucksvoll unser Leben als Frau ist“.

Rita Sabo betont außerdem, wie sich die Synergien der „Elemental“- und die „Sacra“-Kollektion entwickeln – und erklärt damit auch, wie sie und ihr Mann Thomas Sabo, der zusammen mit seinem Sohn Santiago Sabo die „Elemental“-Kollektion verantwortet, sich ergänzen: „In unseren Unterschieden, unseren verschiedenen Vorlieben, ermöglichen wir uns beide gegenseitig ein spannenderes, viel interessanteres Leben als es ohne einander der Fall wäre“, sagt Rita Sabo. Dieser Gedanke ist wichtig für SABOTEUR: „Deswegen sind all unsere Designs unisex für alle Geschlechtsidentitäten entworfen“, erklärt die Designerin.

Ihr liebstes Schmuckstück aus der „Sacra“-Kollektion sind die Talisman-Ketten, zeitlos, futuristisch, mystisch, sinnlich. „In meiner Kunst nehmen Muster, Formen und Symbole zentrale Rollen ein. Meine Herangehensweise an sie ist eine spirituelle: Ich möchte, dass sie unterbewusst wirken und bedeutungsvolle Botschaften haben“, sagt Rita Sabo. „Als Schwerpunkt meiner Kunst habe ich die sakrale Geometrie und die Arbeit mit Intuition der emotionalen Intelligenz ausgewählt – der Goldene Schnitt, der daraus resultiert, fasziniert mich konstant“. Ein Design, das die „Sacra“-Kollektion dementsprechend perfekt zusammenfasst, ist der „Sacred Planet“, ein Anhänger, der genau nach diesem Prinzip kreiert wurde.

Er kommt sowohl an einer langen Gliederkette vor, wie auch als zentrales Element einer Körperschmuck-Kette. Das Zusammenspiel der Gegensätze zeigt sich in sowohl spitzen, extremen Formen, wie auch ruhigen, runden. Klassisch spirituelle Elemente der „Sacra“-Kollektion sind außerdem Perlenarmbänder. Alle Entwürfe entstehen – genau wie die „Elemental“-Designs – aus 925er Sterling Silber sowie 18 Karat Gelb- und Weißgold, manches Mal auch verschiedene Materialien im harmonischen Zusammenspiel.

SABOTEUR

Realm of Time – die SABOTEUR Sacra und Elemental Uhrenkollektion

Zeit spielt bei SABOTEUR eine bedeutende Rolle – was könnte dafür ein besseres Symbol sein als Uhren, die die Zeit einfangen und darstellen, einordnen und interpretieren? SABOTEUR-Designs sind zeitlos und sollen von Generation zu Generation weitergegeben werden. SABOTEUR-Uhren sind Erbstücke für die Zukunft gedacht, zeitlos in ihrem Design, hochmodern in ihrer Technologie.

Letztere entsteht durch automatische Bewegung im Uhrwerk, das – genau wie alle Aspekte an SABOTEUR-Uhren – nach Schweizer Expertise erdacht und gefertigt wurde. Derzeit gibt es zwei Uhren-Designs von SABOTEUR: Ein „Sacra“-Modell und ein „Elemental“-Modell, wobei beide wiederum in verschiedensten Ausführungen gefertigt wurden, je nach persönlich individueller Stilvorliebe, für alle Saboteure gedacht.

Während das Ziffernblatt der „Sacra“-Uhr mit einem sakral geometrischen Zusammenspiel von Stäben ästhetisch arbeitet, zeigt das des „Elemental“-Modells transparent das kunstvolle Uhrwerk. Was um das Zifferblatt, den Kern der Uhr, herum passiert, dafür gibt es wiederum viele verschiedene Varianten. Die Armbänder der Uhren sind in Stahl, aber auch in Leder oder Kautschuk erhältlich. Im Design der Uhrengehäuse wiederum sind runde Diamanten keine Seltenheit.

Genau wie die „Sacra“- und „Elemental“-Kollektionen sind auch die Uhren im Design entweder modern minimalistisch oder mystisch spirituell, vereint in einer klaren Formensprache. Die Grundlage dieses perfektionierten Designs ist die überragende Qualität der Uhren, die in der Schweiz produziert werden, denn nirgendwo sonst wird Zeit so kunstvoll in Szene gesetzt wie dort.

Zeit steht nie still – das Gleiche gilt für SABOTEUR. SABOTEUR-Uhren sind für das Jetzt genauso wie für eine unbekannte Zukunft, für das große „Für immer“. Weil das Weitergeben bedeutungsvoller Objekte nicht nur ein Ritus ist, sondern auch ein bewusster Umgang mit dem Leben und seiner Ewigkeit. Saboteure sollten SABOTEUR dafür nicht jetzt danken, sondern in dem fernen Morgen.