Ein Statement setzen

Schmucktrends für die Frühjahr/Sommer-Saison

Statement-Schmuck ist eine Aufforderung zum Hinschauen – und angesagter denn je, wie die aktuelle Frühjahr/Sommer-Kollektion von THOMAS SABO zeigt. Ausgezeichnet durch ihr Augenmerk auf Handwerkskunst, Materialien und Details, setzen die Designs Trends und werden zu unverzichtbaren Lieblingsbegleitern.

Habe Mut, aufzufallen!

Siegelringe, eine Kette mit Anhänger oder individuell kombinierte Armbänder – setzen Sie mit der Wahl Ihres persönlichen, zu Ihrem Outfit passenden Schmucks ein klares Ausrufezeichen. Besonders angesagt in der aktuellen Saison: Kombinationen aus unterschiedlichen Edelmetalltönen – von geschwärztem Sterlingsilber bis zu vergoldetem Silber in einem Schmuckstück gemixt – oder präzise und in mehreren Ebenen handgearbeitete Kompass-Anhänger im Dog-Tag-Design. Hier ist jedes Design ein Powerstatement.



Klassischer Stil, aber zeitlos: ein Siegelring am kleinen Finger.

Außergewöhnliches auch im Uhrendesign

Zeigen Sie Ihre rebellische Seite mit den neuen Chronographen der Uhrenlinie: Die aufwendige, eigens von THOMAS SABO designte Pyramidenoptik ist von der Stilistik des Punks inspiriert und wurde neu und gleichzeitig zeitlos interpretiert. Wählen können Sie zwischen Modellen im angesagten All-Black-Look und in puristischem Edelstahl.

„Schmuck ist für Männer weniger ein Statussymbol. Ich sehe ihn als Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit auszudrücken und ein Statement zu setzen.“

Thomas Sabo, Firmengründer



