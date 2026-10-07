Andreas Vollenweider feiert fünfzig Jahre Harfenklang und kommt dafür im November 2027 nach Wien, Graz, Bregenz und Innsbruck. Die Tournee „The Journey“ spielt er mit vier Weggefährten.

Seit fast einem halben Jahrhundert begeistert der Schweizer Millionen Menschen weltweit, und bis heute reisen die Zuhörerinnen und Zuhörer aus aller Welt zu seinen Konzerten. Was ist das Geheimnis einer Musik, die die Zeit zu überdauern scheint?

Mehr als ein Zeitgeist

Als die Reise Mitte der 1970er-Jahre begann, erklärte man die Begeisterung noch mit dem damaligen Zeitgeist. Der hat sich seither immer wieder verändert, die Musik blieb und wurde von einer Generation zur nächsten weitergetragen. Offenbar berührt sie etwas, das tiefer reicht als jeder Trend.

Die New York Times hörte schon damals in Vollenweiders Musik eine „zutiefst positive Andersweltlichkeit“. Vielleicht liegt genau da das Geheimnis.

Vollenweider selbst bezieht sich auf die Gegenwart: „Gerade in Zeiten, in denen wir alle in hohem Maß mit bedrohlichen Entwicklungen auf unserer Welt konfrontiert sind, ohne wirklich selbst handeln zu können, scheinen wir ein starkes Bedürfnis nach Momenten zu haben, in denen wir unser tief verwurzeltes Urvertrauen ins Leben suchen, wiederfinden und stärken können. Diese Kraft liegt tief im Wesen der Musik. In diesem Sinne fand auch ich in der Welt der Klänge immer meine Überlebensstrategie.“

Fünf Musiker, ein Orchesterklang

Für den 73-jährigen Vollenweider ist „The Journey“ ein dankbares Wiederaufgreifen der Stationen seines Abenteuers. Die fünf Musiker erschaffen mit ihrer Vielseitigkeit den Klang eines ganzen Orchesters. Vollenweiders Harfe füllt dabei mühelos die größten Hallen, mit ultratiefen Bässen, hypnotischen Grooves und kristallklarer Transparenz.

Walter Keiser gibt der Musik am Schlagzeug seit den Anfängen den Herzschlag. Daniel Küffer, seit fast 30 Jahren dabei, spielt die unterschiedlichsten Blasinstrumente. Isabel Gehweiler bringt am Cello Wärme und Fülle, Oliver Keller erweitert den Klang mit Saiteninstrumenten, vom filigranen Geflecht bis zur rockgetränkten Energie.

Was die Tour verspricht

Zu den „Friends“ zählen auch die Menschen hinter den Kulissen in Organisation, Klang und Technik, die meisten seit den frühesten Tagen. Gemeinsam mit dem Publikum entsteht das „Vollenweider-Erlebnis“. Andreas und seine Gefährten öffnen die Tore ihrer Schatzkammern und lassen uns an den legendärsten Kostbarkeiten aus 50 Jahren dieser Klangwelt teilhaben.

Infobox: Die Termine in Österreich

2. November 2027, Wien, Globe, 19.30 Uhr

3. November 2027, Graz, Stefaniensaal, 20.00 Uhr

21. November 2027, Bregenz, Festspielhaus

22. November 2027, Innsbruck, Saal Tirol

Karten: oeticket.com

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