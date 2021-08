Eine Bestie am ­Wasser

Der neue Belassi Burrasca MK II sprengt alle bisher dagewesenen Werte handelsüblicher Wassersportkraftfahrzeuge. Er spielt sein eigenes Spiel in seiner eigenen Liga.

Italienisches Design, Karbon, wo man hinsieht, dazu vier verchromte Auspuffrohre – der exklusive Charakter des Burrasca MK II ist auf den ersten Blick ersichtlich. Der Dreizylinder-Turbomotor aus eigener Entwicklung bringt gewaltige 320 PS aufs Wasser. 120 km/h Spitzengeschwindigkeit sprechen für sich. Dank der speziellen Hydrodynamik des Bootsrumpfs sind mit dem Burrasca extreme Kurvengeschwindigkeiten mit enormer Querbeschleunigung möglich. Und das Beste, das Handling dieser Powermaschine bleibt ein Kinderspiel. Wenn Leidenschaft auf Performance und Design trifft, werden Visionen Realität.

Das Unternehmen

Belassi ist ein österreichischer Premium-Hersteller von Personal Watercrafts. Das Unternehmen mit Sitz in Leiben (Niederösterreich) entwickelt und fertigt in seiner Manufaktur seit 2015 hochwertige Wassersportfahrzeuge. Handwerkliches Können, Individualisierung und Perfektion sind die Grundsätze, auf denen Belassi aufbaut. Kernprodukt im Portfolio ist der Burrasca, ein jetgetriebenes Marine Hypercraft mit 320 PS und einzigartiger Fahrperformance. Zu den Kunden zählen wassersportbegeisterte Individualisten in der ganzen Welt.

Die Manufaktur

In der Belassi Manufaktur in Leiben sind neben der Fertigung eine eigene Motorenentwicklung, das Engineering sowie das Produktdesign beheimatet. Die Burrasca, das weltweit stärkste Personal Watercraft, wird in exklusiver Stückzahl aus 2.000 hochwertigen Einzelteilen in rund 100 Stunden Handarbeit hergestellt. Teile des Rumpfes, Topdeck und Lenker, verschiedene Motorteile, Auspuff und Außenabdeckungen bestehen aus hochwertiger Kohlefaser – ein Werkstoff, der sich auch in der Formel 1 bewährt hat.

Der Test

Ich gestehe, noch nie in meinem Leben bin ich am Steuer eines Wasserkraftfahrzeuges (sag niemals Jetski dazu!!) gesessen. Trotzdem brenne ich für das Teil, noch bevor ich einen Meter damit gefahren bin. Das Design vom Allerfeinsten, der Motor brüllt wie ein wildgewordener Löwe und als dann ein Testfahrer zwecks Demonstration mit über 100 Sachen über diesen See glüht, weiß ich, dass dies ein Highlight in meiner jahrzehntelangen Karriere als Tester werden könnte. Zwei Infos muss sich der blutige Anfänger hinter die Ohren schreiben. Erstens: Das Gas wird nicht mittels Drehgriff wie beim Motorrad reguliert, sondern durch Ziehen eines Hebels mit dem Zeigefinger. Zweitens: Wer lenken will, muss Gas geben, ohne Gas keine Kurve, man rast dann geradeaus weiter, egal wie stark man einlenkt. Aber, keine Sorge, das kapiert man ratzfatz. Anfangs spiel ich dann bloß so herum, zögerlich lege ich mich in die Kurven, zögerlich ziehe ich am Gashebel, zögerlich versuche ich die Tücken des Gefährts auszuloten. Die Maschine unter mir folgt punktgenau meinen Vorstellungen, brabbelt dahin, völlig unterfordert. Zehn Minuten später, ziehe ich den Gashebel erstmals bis zum Anschlag durch und zwei Sekunden später fühle ich mich wie angeschossen, Adrenalin in meinen Blutbahnen, reines Adrenalin. Mit 120 km/h bolze ich über den See. Das Ding unter mir, eine Bestie. Wasserfontänen schießen gen wolkenverhangenen Himmel. Sukzessive erhöhe ich nun auch meine Kurvengeschwindigkeiten, probiere engere Radien, radikalere Innenlagen, wildere Manöver. Immer ginge es noch einen Tick extremer, allein, ich trau mich nicht. Beschämt gestehe ich, meine Grenzen decken sich bei Gott nicht mit jenen des Burrasca MK II, ich vermute sogar, sie liegen außerhalb meiner Vorstellungskraft. Der Fun aber, den hab ich erlebt. Und ich will ihn wieder spüren. Wieder und wieder. Suchtgefahr, vielleicht die einzige Tücke, die ich dem Burrasca MK II unterstellen könnte.

Belassi Burrasca MKII

Motor: Marine Power Unit 320, 3-Zylinder, 4-Takt

Hubraum: 1.602 ccm

Leistung: 320 PS

Top-Speed: 120 km/h

Kraftstoff: 100 Oktan mit aktiver Klopfregelung

Kapazität: 2 Personen

Kraftstofftank: 60 Liter

Abmessungen: 364 cm Länge, 119 cm Breite, 116 cm Höhe

Preis: 38.000,- Euro (exkl. MwSt)

Infos: www.belassi.com

Bewertung

Schwierigkeitsstufe: 2

Passt für: jeden, der das nötige Kleingeld aufbringen kann

Hände weg: Greta (Thunberg)

Thomas Bruckner

Der gebürtige Niederösterreicher war in den 90ern Snowboard-Pro und erreichte im Weltcup Topplatzierungen. Nach dem Karriereende verlegte er sich auf das Testen von alternativen Sportgeräten.