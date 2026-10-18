Anne Akrichs „Sex mit Männern“ erscheint am 12. November 2026 bei Kanon und fragt, warum Intimität für viele Frauen zum Schlachtfeld wurde.

Dieses Buch trägt seine Absicht im Untertitel: „Eine Kampfansage“. Die Französin Anne Akrich schreibt auf rund 126 Seiten über ihr eigenes Sex- und Liebesleben und darüber, warum es, wie das vieler anderer Frauen, zum Schlachtfeld geworden ist. Die deutsche Erstausgabe erscheint im Berliner Kanon Verlag.

Was heißt hier Einwilligung?

Akrich behandelt weibliches Verlangen, Mutterschaft, Vergewaltigung, die angebliche „Grauzone“ der Einwilligung und den schwierigen Dialog zwischen den Geschlechtern. Der Verlag verspricht „beißenden Humor“ und ein Buch, das mit schonungsloser Offenheit beeindruckt. Virginie Despentes nennt die Autorin „eine feministische Strömung für sich“, die Zeitschrift Elle spricht von einem Text, der sich zum feministischen Manifest entwickelt.

Die Autorin verbindet ihre engagierte Abhandlung mit dem Blick zurück auf ihre Kindheit in Tahiti und auf traumatische Erfahrungen, die sie als erwachsene Frau gemacht hat. So entsteht ein ebenso persönliches wie politisches Buch über die Abgründe und Widersprüche weiblicher Sexualität: verstörend ehrlich, klug und zugleich überraschend komisch. „Sex mit Männern“ ist der Versuch, das Schweigen zu brechen und neue Narrative über Begehren, Gewalt und das Frausein zu entwerfen.

Ein mutiges Buch über die Zumutungen der Intimität und die Notwendigkeit, endlich anders über sie zu sprechen.

Über die Autorin

Anne Akrich, geboren 1986, wuchs mit ihren beiden Schwestern in Paris und auf Tahiti auf. Sie arbeitete unter anderem als Drehbuchautorin in New York, als Journalistin und Ghostwriterin und lebt heute als Schriftstellerin in Paris. Zuletzt erschien ihr fünfter Roman „Kylian und das Buch meines Lebens“ der auf Deutsch im Schöffling Verlag erschienen ist.

„Sex mit Männern. Eine Kampfansage“ erscheint gebunden, ISBN 978-3-98568-224-9, als Buch zu 22,70 Euro in Österreich (22,00 Euro in Deutschland), auch als E-Book. Erscheinungstermin laut Verlag ist der 12. November 2026. Eine Aussendung nannte „ab November“, die Verlagsseite präzisiert den Tag.

Ob man dem Titel zustimmt oder widerspricht: Ein Buch, das mit Ja oder Nein beginnt, hat die Debatte schon im Gepäck.

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