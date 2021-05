Pornhub Insights: Was sagt dein Gerät über dich aus?

So unterschiedlich wir Menschen auch sein mögen, auf eines können sich die meisten (stillschweigend) einigen: Pornos konsumieren wir ganz gerne. Doch selbst in trauter Masturbation scheiden sich die Geister. Die Geschmäcker sind so vielseitig wie die circa 10.000 verfügbaren Kategorien. Pornhub hat nun untersucht, ob die Nutzer unterschiedlicher Endgeräte sich in ihrem Pornokonsum unterscheiden. Handy vs. PC, iOS vs. Android – die Arena ist eröffnet!

Foto Header: Getty Images / Alle weiteren Fotos: pornhub.com/insights

Dass Computer in Handflächengröße mal mit einer Rechenleistung protzen können, die einstige Supercomputer lächerlich dastehen lässt, hätte sich vor ein paar Jahrzehnten niemand träumen lassen. Doch die high-technische Revolution eröffnet uns ungeahnte Möglichkeiten. Dank unserer Smartphones können wir heutzutage hochauflösende Pornos überall schauen, wo wir wollen. Am Klo, in der Dusche oder in der U-Bahn. Tatsächlich hat das Handy den PC in puncto Pornokonsum längst meilenweit abgehängt.

Doch nichts ist so Schnee von gestern wie Tablets. Ganz klar, nicht Fisch, nicht Fleisch, damit kann der geneigte Aufgegeilte nichts anfangen. Außerdem ist die Hälfte der Handys sowieso schon so groß wie ein Tablet. Natürlich gibt es traditioneller veranlagte Länder auch, wie etwa vor allem Deutschland, wo vergleichsweise wenig Pornhub per Smartphone gegönnt wird. In Südamerika hingegen rollt die Smartphone-Pornowelle besonders stark am Rollen.

Wenn wir schon bei den steinzeitlichen Desktop-Nutzern sind, schreiten wir gleich zum Vergleich zwischen Apple und Microsoft. Während bei Ersterem offenbar mehr Wert auf Romantik und frauengerechte Pornos gelegt wird, stehen Windows-User deutlich öfter auf gezeichnete und animierte Action. Windows-PCs machen allerdings zwei Drittel des Desktop-Traffics aus, befinden sich mit ihren Vorlieben also klar in der Überzahl.

Dieser Trend setzt sich auch beim Vergleich iPhone gegen Android durch. Auch hier lesen sich die Android-Vorlieben einfach etwas witziger als die doch recht trockene Apple-Welt der Lust. Die Mehrheit fällt hier mit nur 53 Prozent pro Android allerdings deutlich weniger deutlich aus.

Auch bei den konkret eingegebenen Suchbegriffen punktet Android mit einer sehr bunten Rundschau, die stark von der Popkultur bestimmt wird. Dafür wollen iOS-User offensichtlich unbedingt sehen, wie Leute es im Auto treiben.

Wer es jetzt ganz wissenschaftlich angehen möchte und wissen will, mit welchem Browser auf welchem Gerät Pornhub zu Gemüte geführt wird, dem sei die folgende Zusammenschrift ans Herz gelegt. Jetzt wisst ihr wirklich alles, was es über die Relation von Endgerät und Pornopräferenz zu wissen gibt. Und ja, all das muss man nicht wissen. Aber man kann. Pornhub Insights sei Dank.