Bella Italia in schönster Form im Tenuta Primero Resort in Grado

Adriaurlaub ganz anders: Muscheln suchen, Radeln, Bummeln durch Grado, Golfen,..

Stell dir einen riesigen mediterranen Garten vor. Ganze 100 Hektar Fläche und 800 m Strand für 87 Cottages und 10 Suiten. Das bedeutet Platz, Ruhe, Freiheit. Luxus, wie wir ihn verstehen. Die neue Anlage des Tenuta Primero Resort liegt auf einer Halbinsel und ist umgeben vom offenen Meer der Adria und einer Lagunenlandschaft sowie einer Marina.

Das Tenuta Primero Resort befindet sich am Rande eines Naturreservats, wenige Minuten entfernt vom italienischen Wohnzimmer der Wiener, Grado. Der malerische Hafenort ist nur ein paar Kilometer entfernt. Dort findet auch anno 2021 wieder das pralle italienische Leben statt. Im „Tenuta Primero“ dafür genießt du die Ruhe und ein für Adria-Urlaube ein eher ungewöhnliches Flair. Denn der Urlaub hier ist kein klassischer Strandurlaub mit überfüllten Stränden. Muschelsammeln und Vogelbeobachtung im Naturreservat inklusive!

Dein eigenes Cottage oder deine Suite: viel Platz und Ruhe.

Die Unterbringung erfolgt in mit Klimaanlage ausgestatteten Cottages oder Suiten, die herrlich eingebettet sind in die Parkanlage. Jedes Cottage verfügt über eine eigene möblierte Terrasse und einen Vorgarten, auch ein überdachter Parkplatz gehört zu jeder Wohneinheit. Und natürlich erleichtert gerade diese Form der Unterbringung in pandemischen Zeiten das so wichtige Gefühl sicheren Reisens, wird doch das Abstandhalten erleichtert.

(c) ivanbortondello.com

Illy-Kaffeemaschine, gratis-Rad: Komfort a la Tenuta Primero

Die Minibar wird täglich nachgefüllt, eine Illy-Kaffeemaschine in deiner Unterbringung sorgt dafür, dass du garantiert gut in den Tag startest. Und bei jeder Einheit sind 2 Fahrräder für die Dauer deines Aufenthalts dabei.

Von Pool bis Tennis, von Fußball bis Golf

Kinderfreundlich, sportfreundlich, naturfreundlich! Das gilt alles für das Tenuta Primero. Soll heißen: ein großer Pool und das Kid-Center „Baretto“ ermöglichen Eltern und Bambini einen perfekten Urlaub. Außerdem wird für die, die es mögen, Sport groß geschrieben. Basketball, Fußball (eh klar, wir sind in Italien!) und Tennis wird geboten. Zur Anlage gehört auch ein wunderschöner 18 – Loch Golfplatz samt Clubhouse und eigenem Restaurant. Aber es gibt auch eine Marina bzw. einen Yachthafen für jene, die dem Resort per Boot einen Besuch abstatten möchten. Besonders erwähnenswert ist übrigens das benachbarte Naturreservat Valle Cavanata, dessen Lagunenlandschaft mit ihren vielen Vogelarten mit dem Fahrrad entdeckt werden kann.

Entertainment und kulinarische Genüsse

Drei Restaurants, drei Bars, eine Boutique und ein Friseur sorgen innerhalb des Resorts für Italien-Gefühl und Komfort pur.

(c) ivanbortondello.com

Mehr Infos und Reservierung:

Das Tenuta Primero Resort ist eine Oase für glückliche Ferientage für Familien, Golfer und Genießer. Mit Frühstück kann man in der Sommersaison pro Person bereits ab EUR 70,– im Tenuta Primero Resort nächtigen. Alles weitere dann hier:

Resort Tenuta Primero

Via Monfalcone, 1434073 GRADO (GO)

T +39 0431 896900

info@tenutaprimero.com

Ausstattung

-durchgehende Rezeption

-Klimaanlage

-kostenlose Parkplätze

-1 bis 2 Schlafzimmer mit Kingsize-Doppelbett

-Bad mit Dusche

-Küche/Kochnische

-Wohnzimmer

-Außenbereich mit Sitzgelegentheiten mit ca. 40 bis 100 qm² (je nach Größe der Wohneinheit)

-Beach Bag mit Handtüchern für den Strand

-Frühstück inklusive

-Kostenlose Minibar mit täglicher Nachfüllung

-Illy© Kaffeemaschine

-Für jede Unterbringungseinheit stehen 2 Bikes kostenlos zur Verfügung.

GEWINNSPIEL

Wir verlosen fünf Urlaube im Tenuta Primero Resort in Grado (Anreise nicht inkludiert!). Folgende Pakete gibt es zu gewinnen:

1x 10 Nächtigungen im Deluxe Cottage für bis zu 4 Personen im Wert von € 3200,-

Aufenthaltszeitraum: 15.05. – 04.07.2021; 27.09.2021 – 28.11.2021

Inkludierte Leistungen: 10 Nächtigungen im Cottage Deluxe für bis zu 4 Personen, Leihfahrrad (pro Person 1 Rad), Buffetfrühstück, Aperitivo

Vor Ort zu bezahlen: Ortstaxe

2 x 4 Nächtigungen für 2 inkl. 2x Greenfee im Wert von je € 980,-

Aufenthaltszeitraum: 15.05. – 04.07.2021; 27.09.2021 – 28.11.2021

Inkludierte Leistungen: 4 Nächtigungen im Cottage Deluxe für 2 Personen, Leihfahrrad (pro Person 1 Rad), Buffetfrühstück, Aperitivo, 2 x Greenfee für den Golfclub Grado

Vor Ort zu bezahlen: Ortstaxe

2 x 3 Nächtigungen für 2 im Wert von je € 600,-

Aufenthaltszeitraum: 15.05. – 04.07.2021; 27.09.2021 – 28.11.2021

Inkludierte Leistungen: 3 Nächtigungen im Cottage Deluxe für 2 Personen, Leihfahrrad (pro Person 1 Rad), Buffetfrühstück, Aperitivo

Vor Ort zu bezahlen: Ortstaxe

Teilnahmeschluss: 23.05.2021